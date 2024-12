Nächstes Problem: Warum der Tesla Cybertruck im Winter blind ist

Cybertruck-Besitzer:innen sind inzwischen leidgeprüft, lieben ihre Fahrzeuge aber bislang dennoch. Ob sich das im beginnenden Winter ändert, darf zumindest befürchtet werden. Denn kaum fällt der erste Schnee, zeigt sich ein neues Problem der Edelstahl-Karosse aus dem Hause Tesla.

Cybertruck bei Schnee im Blindflug?

Wie enttäuschte Eigentümer:innen berichten, sammelt der Cybertruck bei Fahrten im Schnee offenbar Schnee und Eis an der vorderen Stoßstange. Das wiederum verdeckt die Scheinwerfer, sodass diese gewissermaßen blind werden. Man darf das durchaus erstaunlich nennen, weil winterliche Bedingungen eigentlich das sein sollten, in denen der Truck brillieren kann.

In einem auf TikTok geteilten Video beschreibt Cybertrucker Joe Fay einen „größeren Mangel“ und erklärt, wie seine ansonsten „fantastischen“ und „extrem hellen“ Scheinwerfer „vollständig blockiert“ wurden.

„Ich kann nicht glauben, dass Tesla daran nicht gedacht hat, als sie dieses riesige Regal vor die Lichter gebaut haben. Wenn sie es doch bedacht haben, ist es ehrlich gesagt ein furchtbares Design“, beklagt er. „Ich werde euch wissen lassen, wie das Fahren im Schneesturm ist.“

Hammer zur Befreiung der Scheinwerfer nötig

Ein anderer Forennutzer des Cybertruck Owners Club schimpft: „Der Schnee verstopft die Lichter, und die geschmolzenen Teile frieren ein und bilden eine Art Eiswand, die die Lichter blockiert. Das lässt sich nicht ohne einen Hammer entfernen (mein Schaber konnte es nicht).“ Weil er sich darauf verlassen hatte, „dass der Truck eine Schneemaschine ist“, zeigt er sich nun tief enttäuscht.

In der Diskussion formulierten die Nutzer:innen den Vorschlag an Tesla, eine beheizbare Lösung in Form eines Lichtbalken-Zubehörs zu schaffen, das an die Stromquelle im Frunk angeschlossen werden kann. Das werde „zu 100 Prozent benötigt“.

Alles halb so wild?

Joe Fay ist inzwischen ein Stück zurückgerudert und behauptet nun, trotz der von Eis bedeckten Scheinwerfer fahren zu können. Es hänge wohl alles von der Schneemenge ab und aktuell sei die noch zu tolerieren. Nutzer:innen anderer Fahrzeuge kommentieren auf Joe Fays Tiktok-Kanal und rufen zu Nüchternheit auf.

„Nun, ich bin kein Raketenwissenschaftler, aber ich bin mir ziemlich sicher: Wenn es schneit“, meinte einer, „muss man sowieso die Scheinwerfer seines Autos reinigen. Egal, ob Tesla oder ein anderes Fahrzeug.“ Im Cybertruck Owners Club weist ein Nutzer darauf hin, dass das Problem nicht Cybertruck-exklusiv sei: „Jedes Fahrzeug mit versenkten LED-Scheinwerfern hat dieses Problem“. Dennoch passt es nicht zum Offroad-Versprechen des Elon Musk.

