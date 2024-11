Sensationelle Nahaufnahme: Dieser Stern ist 2.000-mal größer als unsere Sonne – und er stirbt

WOH G64 ist schon länger im Visier von Astronom:innen. Der Rote Überriese befindet sich in 160.000 Lichtjahren Entfernung in der Großen Magellanschen Wolke, einer Nachbargalaxie unserer Milchstraße. Weil der Stern 2.000-mal so groß ist wie unsere Sonne wird er auch als „Behemoth-Stern“ (deutsch: Ungetüm) bezeichnet.

Sensationelle Aufnahme dank neuer Technik

Bisher war es trotz aller Anstrengungen nicht möglich, eine Nahaufnahme von dem Stern zu machen. Erst mit der Entwicklung von Gravity, einem neuen Instrument am Very Large Telescope Interferometer (VLTI) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile konnte die sensationelle Aufnahme jetzt gelingen.

Darauf zu sehen ist ein ein eiförmiger Kokon, der den Stern umgibt. „Wir sind begeistert, weil dies mit dem heftigen Ausstoß von Material des sterbenden Sterns vor einer Supernova-Explosion zusammenhängen könnte“, Keiichi Ohnaka, Astrophysiker an der Universidad Andrés Bello in Chile. Ohnaka ist Hauptautor einer entsprechenden Studie, deren Beobachtungen im Fachjournal Astronomy & Astrophysics veröffentlicht wurden.

Nahaufnahme birgt überraschende Erkenntnisse

Überraschend war für die Forscher:innen dabei, dass WOH G64 in den vergangenen zehn Jahren schwächer geworden war, wie es in einer ESO-Mitteilung heißt. Das biete „die seltene Gelegenheit, das Leben eines Sterns in Echtzeit zu beobachten“, wie der Astronom Gerd Weigelt vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie und Mitautor der Studie ergänzt.

„Dieser Stern ist einer der extremsten seiner Art, und jede drastische Veränderung kann ihn einem explosiven Ende näher bringen“, heißt es von dem Forschungsteam. Überrascht waren die Astronom:innen auch von der eiförmigen Form des Kokons.

Frühere Beobachtungen und Computermodelle hätten eine andere Form in Aussicht gestellt. Neben dem abgestoßenen Material des Sterns könnte auch der Einfluss eines noch unentdeckten Begleitsterns dafür verantwortlich sein.

Weitere Aufnahmen erst mit Instrumenten-Upgrade

Für die Forscher:innen wird es jetzt schwierig, weitere Nahaufnahmen von WOH G64 zu machen, da der Stern schwächer wird. Mit der geplanten Aktualisierung der Instrumentierung des Teleskops, etwa durch Gravity Plus, soll das jedoch bald wieder möglich sein.

