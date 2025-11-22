Anzeige
Video
Nano Banana im Video-Test: So will Google Photoshop mit KI entthronen

Googles Bild-KI Nano Banana soll Bilder zuverlässig bearbeiten und Inhalte dabei konsistent halten. In der neuen Folge t3n Tool Time prüfen wir, ob sie ihr Versprechen hält.

Von Florian Zandt
1 Min.
Mit Nano Banana kann ein KI-Tool erstmals nicht nur Bilder erstellen, sondern sie auch bearbeiten. (Bild: t3n)

Mittlerweile arbeiten viele KI-Chatbots multimodal. Heißt: Nutzer:innen können Dokumente, Audioclips oder Bilder hochladen und diese in ihre Prompts mit einfließen oder sie von ChatGPT, Gemini, Claude und Konsorten analysieren lassen. Im Fall von Bild-KIs wie Adobe Firefly können Prompt und Vorlage zu einem völlig neuen Ergebnis verbunden werden.

So entsteht zum Beispiel zum Start des damals neuen Bildmodells von ChatGPT ein Hype um die Erstellung von Selfies im Stil des Animationsstudios Studio Ghibli. Soziale Medien werden damit geflutet und sogar Sam Altman nutzt bis heute ein Ghibli-Profilbild. Anfang November fordert das Studio OpenAI recht deutlich auf, diese Funktion zu sperren und das Training mit den urheberrechtlich geschützten Werken der japanischen Firma zu unterlassen.

Wer sein Ghibli-Selfie dann noch weiterbearbeiten will, stößt lange an die Grenzen der aktuellen KI-Tools. Denn bis Sommer 2025 generieren Bild-KIs mit jedem Prompt komplett neue Bilder und damit unzuverlässige Ergebnisse. Das ändert sich im August mit der Veröffentlichung von Gemini 2.5 Flash Image alias Nano Banana. Damit lassen sich Bilder jetzt auch bearbeiten. Elemente wie Gegenstände, Personen und Hintergründe können verändert werden, ohne dass der Rest der Komposition darunter leidet.

Nano Banana will KI-Bildbearbeitung auf die nächste Stufe heben

Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Neben moralisch und juristisch mehr als fragwürdigen Einsatzzwecken wie dem Erstellen von Deepfakes und nicht einvernehmlicher Pornografie kann das Tool beispielsweise auch bei der Erstellung von Social-Media-Assets oder Headshots helfen – zumindest in der Theorie. Was Nano Banana wirklich kann, wie gut es sich an Prompts hält, und an welchen Aufgaben es scheitert, haben wir in unserer neuesten Folge t3n Tool Time erklärt. Nicht mit berücksichtigt: Die neue Version Nano Banana Pro, die Google am vergangenen Donnerstag veröffentlicht hat. Das Video zu Nano Banana gibt es jetzt auf Youtube:

Ihr wollt in Zukunft keine Folge von t3n Tool Time verpassen? Dann abonniert jetzt unseren Youtube-Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen.

Kommentare

