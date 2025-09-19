Nasa bestätigt 6.000 Exoplaneten und warum das erst der Anfang ist

Rückblick ins Jahr 1995, 6. Oktober: Die Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz entdecken den Exoplaneten 51 Pegasi b, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Damit wurde eindeutig bewiesen, dass die Sonne nicht der einzige Stern ist, der eine Familie von Planeten beherbergt. Nach einer neuesten Veröffentlichung der Nasa sind heute 6.000 dieser Exoplaneten offiziell bestätigt. Und das ist nicht alles: Aus einer Zählung der Nasa geht hervor, dass etwa 8.000 weitere Exoplaneten auf die Bestätigung ihrer Existenz warten.

1.000 Exoplaneten in drei Jahren entdeckt

„Wir treten in das nächste große Kapitel der Erforschung ein – Welten jenseits unserer Vorstellungskraft“, sagte ein Nasa-Sprecher in einem Video schon im Jahr 2023. Tatsächlich lag die Zahl der Entdeckungen bis vor drei Jahren noch bei 5.000 – in den letzten Jahren wurden durch technologische Fortschritte einige Planeten mehr aufgespürt als in den vorherigen Jahren.

Diese beeindruckende Zahl verdeckt, wie schwierig das Aufspüren von Exoplaneten ist. Direkte Beobachtungen gelingen bislang nur in Ausnahmefällen, etwa 100 Mal konnten Exoplaneten direkt gesichtet werden. Der Grund: Die meisten von ihnen leuchten nur schwach, sodass sie von den Strahlen des Muttersterns überblendet werden.

Wie Exoplaneten aufgespürt werden

Um sie aufzuspüren, machen sich Astronom:innen vor allem indirekte Nachweismethoden zunutze. Ein gängiges Verfahren ist die sogenannte Transitmethode: Astronom:innen messen dabei kontinuierlich die Helligkeit eines Sterns. Wenn ein Planet am Stern vorbeizieht, blockiert er für kurze Zeit einen kleinen Teil des Lichts – die Existenz eines Exoplaneten gilt somit als bestätigt. An den Entdeckungen ist zum Beispiel die 2009 ins Leben gerufene Kepler-Mission beteiligt. Das Teleskop spürte bis zur Einstellung der Mission im Jahr 2018 über 2.600 Planeten außerhalb des Sonnensystems auf.

Die (un-)bekannte Vielfalt der Exoplaneten

Die aufgespürten Planeten weisen eine breite Vielfalt an Charaktereigenschaften auf. Die meisten der Planeten weisen Neptun-ähnliche Eigenschaften auf. Diese haben in der Regel eine von Wasserstoff und Helium dominierte Atmosphäre mit Kernen aus Gestein und schweren Metallen.

Manche der Planeten sind zur Hälfte mit Lava bedeckt, wieder andere bestehen aus Diamanten. Besonders faszinierend ist, dass sieben der entdeckten Exoplaneten bisher keinem bekannten Typus zugeordnet werden konnten. Ihre inneren und äußeren Eigenschaften ähneln zum Beispiel nicht denen vom Jupiter, oder lassen sich nicht mit den Gasriesen Saturn oder Jupiter vergleichen.

Auf der Suche nach Leben im All

Durch die technische Weiterentwicklung von Teleskopen, die Atmosphäre einzelner Exoplaneten zu untersuchen. Das James-Webb-Weltraumteleskop richtet seinen Blick derzeit auf die sieben erdgroßen Planeten des Trappist-1-Systems. Ziel der Nasa-Mission ist es, ihre Atmosphären zu analysieren, um Hinweise auf potenziell lebensfreundliche Umgebungen zu finden. Eine große Herausforderung ist nach wie vor, dass die Sterne ihre Planeten häufig blenden und so nur schwer zu entdecken sind.

Im Falle eines erdähnlichen Planeten wäre die Blendung erheblich: Die Sonne ist etwa zehn Milliarden Mal heller als die Erde. Das ist mehr als genug, um das Licht unseres Heimatplaneten zu überstrahlen, wenn man ihn aus der Ferne betrachtet. Abhilfe soll das Nancy-Grace-Roman-Teleskop schaffen. Die Mission zielt darauf ab, Exoplaneten um nahegelegene Sterne mit einer bis zu tausendmal höheren Detailgenauigkeit zu fotografieren, als dies bisher möglich ist. Nach einer Testphase könnte das Instrument auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden.

Mit all diesen Beobachtungen sollen wichtige wissenschaftliche Grundlagen geschaffen werden, um die Frage „Sind wir allein im Universum?“ zu beantworten.

Die schönsten Aufnahmen des James-Webb-Teleskops:

