Nasa bestätigt: ISS-Astronautin fotografiert seltenstes Wetterphänomen der Welt
Ein spektakuläres Phänomen in der Atmosphäre sind sogenannte Gigantic Jets. Dabei handelt es sich um eine äußerst seltene Art von Blitzen in der oberen Atmosphäre.
„Seltene und spektakuläre Form eingefangen“
„Sie bilden eine direkte Verbindung zwischen der unteren und oberen Atmosphäre und können große Ladungsmengen zwischen ihnen übertragen“, erklärte Levi Boggs vom Georgia Tech Research Institute gegenüber dem Wissensmagazin Scinexx. Von allen Leuchterscheinungen seien sie „die seltenste und vielleicht spektakulärste“.
Wie außergewöhnlich, machte eine Aufnahme der Nasa-Astronautin Nicole Ayers deutlich. Sie nahm es am 3. Juli von der Internationalen Raumstation (ISS) auf. Die Nasa bestätigte das seltene Ereignis. Ayers habe „eine seltene und spektakuläre Form eines TLE eingefangen – einen gigantischen Jet“, erklärte Dr. Burcu Kosar, die Leiterin des Nasa-Spritacular-Projekts, in einer Nasa-Pressemitteilung.
Gigantic Jets werden meist zufällig beobachtet
Gigantic Jets entladen sich von der Spitze eines Gewitters bis in die obere Atmosphäre. Sie werden meistens zufällig beobachtet – entweder von Fluggästen oder unbeabsichtigt von bodengestützten Kameras, die auf andere Phänomene gerichtet sind. Gigantische Jets entstehen, wenn die turbulenten Bedingungen an den Spitzen solcher Gewitter es Blitzen ermöglichen, dem Gewitter zu entweichen und sich nach oben in Richtung Weltraum auszubreiten.
Sie bilden eine elektrische Brücke zwischen den Wolkenoberseiten in rund 20 Kilometern Höhe und der oberen Atmosphäre, die sich bei etwa 100 Kilometern befindet. Sie geben dabei eine erhebliche Menge elektrischer Ladung ab.
Nasa lädt Menschen ein, ähnliche Fotos einzuschicken
Die Welt dieser spektakulären Himmelsereignisse sei ein „verborgener Zoo“ atmosphärischer Aktivitäten, schrieb die Nasa, die diese weiter erforschen möchte.
Deshalb lädt sie alle Personen, die solche Ereignisse über Fotos oder Videos festhalten, dazu ein, sie über die Webseite spritacular.org an die Nasa zu senden, um die Wissenschaftler:innen bei der Erforschung dieser faszinierenden Himmelphänomene zu unterstützen.