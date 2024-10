Wir wissen seit mehr als vier Jahrhunderten von der Existenz Europas, aber die meiste Zeit davon war der viertgrößte Mond des Jupiters nur ein kleiner Lichtpunkt in unseren Teleskopen – ein heller, seltsamer Begleiter des Riesen in unserem Sonnensystem. In den letzten Jahrzehnten nahmen Astronominnen und Astronomen ihn mit Teleskopen genauer unter die Lupe und sechs Raumsonden flogen in seine Nähe. Dabei zeigte sich: Europa ist nicht wie unser Mond.