Werde zum Hobby-Astronomen: Diese NASA-Projekte suchen deutsche Teilnehmer

Ob wegen mangelnder finanzieller Ausstattung oder dem Wunsch der Wissensvermittlung und Einbindung von Bürger:innen – sogenannte Citizen-Science-Projekte haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Das liegt freilich auch an den neuen technischen Möglichkeiten durch immer leistungsstärkere Computer oder Smartphones.

Dutzende Projekte für Forschungsfans

Bei der US-Raumfahrtagentur Nasa haben interessierte Forschungsfans die Möglichkeit, an aktuell 36 Projekten mitzuwirken. Eine US-Staatsbürgerschaft ist dabei ausdrücklich nicht erforderlich, wie es auf der entsprechenden Website heißt. Es gibt sogar eigens Forschungsprojekte, mit denen sich die Weltraumagentur an deutschsprachige Personen richtet.

Dabei können sich Interessierte auch ohne wissenschaftlichen Hintergrund an echter Forschungsarbeit beteiligen. Es geht etwa um die Sammlung von Daten, die von den Forscher:innen selbst nicht geleistet werden kann. Wie es in einem entsprechenden Video heißt, sind dadurch schon über 500 Bürgerforscher:innen zu echten Studienautor:innen geworden.

Suche nach Kometen und Außerirdischen

Um selbst an einem der von der Nasa angebotenen Forschungsprojekte teilzunehmen, sucht man sich auf dieser Nasa-Website ein passendes Objekt aus. Zur Auswahl stehen etwa die Kartierung der Mondoberfläche, die Beobachtung von Wolken auf Erde oder Mars, die Suche nach Kometen im Asteroidengürtel oder die Analyse von Radiosignalen, um Hinweise auf außerirdisches Leben zu finden.

In den meisten Fällen sind für die Beteiligung an Datensammlung oder -analyse lediglich ein Smartphone oder ein Laptop notwendig. Die zu untersuchenden Daten werden von den beteiligten Forscher:innen gestellt.

Projekte für deutschsprachige Nutzer

Einige Projekte werden dezidiert auch in anderen Sprachen als in Englisch angeboten. Deutschsprachigen Nutzer:innen stehen konkret drei Forschungsprojekte zur Auswahl.

Dabei geht es etwa um die Suche nach Braunen Zwergen in der Nachbarschaft der Sonne, die Suche nach Planet 9 und anderen Objekten jenseits des Neptun sowie um Umweltbeobachtungen per Globe-Observer-App.

Smartphone und Laptop reichen aus

Alles, was Interessierte tun müssen, um an einem Nasa-Forschungsprojekt ihrer Wahl teilzunehmen, ist, auf die entsprechende Projekt-Website zu surfen und dort den Anweisungen zu folgen. Bei der Suche nach Planet 9 etwa geht es darum, auffällige Objekte auf Bildern zu identifizieren, die von der Nasa-Wise-Mission (Wide-field Infrared Survey Explorer) aufgenommen wurden.