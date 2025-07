Mars-Rätsel: Perseverance-Rover findet fast perfekte Kugeln

Der Rover Perseverance der US-Raumfahrtbehörde Nasa hat im Jezero-Krater auf dem Mars eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Am 5. Juli 2025 fotografierte er eine Ansammlung von fast perfekt runden Kügelchen, sogenannten Sphärulen.

Anzeige Anzeige

Die Aufnahmen stammen von der am Roboterarm montierten Watson-Kamera. Die chemische Analyse der Objekte erfolgte direkt vor Ort durch das Pixl-Instrument, ein Röntgenlithochemie-Gerät, das die elementare Zusammensetzung von Gestein bestimmen kann.

Anders als die berühmten „Blueberries“

Die Entdeckung weckt Erinnerungen an das Jahr 2004. Damals fand der inzwischen außer Dienst gestellte Rover Opportunity die als „Blueberries“ bekannt gewordenen Sphärulen in der Meridiani-Ebene.

Anzeige Anzeige

Diese bestanden aus dem Eisenoxid-Mineral Hämatit und galten als starker Beleg dafür, dass es in der Mars-Vergangenheit große Mengen flüssigen Wassers gegeben haben muss. Die nun am „Rowsell Hill“ getauften Ort gefundenen Kügelchen sind laut der Nasa jedoch grundlegend anders. Ihre Zusammensetzung ist nicht sedimentär, sondern basaltisch, was auf einen feurigen Ursprung hindeutet.

Vulkan oder Meteorit: Ursprung noch ungeklärt

Forscher:innen am Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, das die Rover-Mission steuert, halten zwei Szenarien für die wahrscheinlichsten. Die erste Möglichkeit ist, dass die Sphärulen bei einem gewaltigen Meteoriteneinschlag entstanden sind. Dabei wäre Oberflächengestein geschmolzen und als flüssige Tropfen in die Atmosphäre geschleudert worden, wo sie erstarrten und als Kügelchen wieder zu Boden regneten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die zweite Hypothese geht von einem heftigen Vulkanausbruch aus, bei dem flüssige Lavatropfen auf ähnliche Weise geformt und verteilt wurden. Beide Theorien deuten auf eine äußerst energiereiche und dynamische Phase in der Frühgeschichte des Jezero-Kraters hin. Andrew Shumway, ein an der Mission beteiligter Forscher der University of Washington, erklärt im Blogbeitrag der Nasa, dass die Antwort nur über weitere Analysen gefunden werden kann.

Ein Fund mit Potenzial und offenen Fragen

Sollte sich die Einschlag-Theorie bestätigen, könnten die Kügelchen Aufschluss über die Zusammensetzung des eingeschlagenen Meteoriten und die Kraterbildungsrate auf dem frühen Mars geben. Wären sie vulkanischen Ursprungs, würden sie wertvolle Daten über die Art des vergangenen Vulkanismus in dieser Region liefern.

Anzeige Anzeige

So vielversprechend die Entdeckung ist, die eigentliche wissenschaftliche Arbeit zur Deutung der Daten hat gerade erst begonnen. Eine definitive Antwort auf die Herkunftsfrage steht noch aus, und ihre Verifizierung kann sich über Jahre hinziehen.

60 Jahre auf dem Mars – spektakuläre Eindrücke aus dem Nasa-Archiv

18 Bilder ansehen Mars - Nasa Archive Quelle: (Foto: Nasa/JPL-Caltech)

Mehr zu diesem Thema