Nasa-Sonde Lucy vor zweitem Rendezvous: Welches Geheimnis birgt dieser Asteroid?

Morgen Abend hält die Raumfahrtwelt den Atem an. Eine Nasa-Sonde rast auf ihr nächstes Ziel zu. Die große Frage: Was wird sie dort entdecken? Erwartet uns die nächste Überraschung im All?