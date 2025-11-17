Fast 50 Jahre nach dem Start: Nasa-Sonde Voyager 1 erreicht bald einen neuen Meilenstein

Seit ihrem Start am 5. September 1977 rast die Nasa-Sonde Voyager 1 mit einer Geschwindigkeit von über 60.000 Kilometern pro Stunde durchs All – und bricht einen Rekord nach dem anderen. Im Februar 2025 etwa wurde die Marke von 25 Milliarden Kilometern Entfernung zur Erde erreicht.

Anzeige Anzeige

Voyager 1 eilt von Rekord zu Rekord

Es muss sich nicht eigens betont werden, dass Voyager 1 das am weitesten gereiste menschengemachte Objekt im All ist. Wenn auch die ein paar Wochen früher gestartete Zwillingssonde Voyager 2 die am längsten aktive Sonde ist. Jetzt steht Voyager 1 vor einem neuen Rekord.

Denn genau in einem Jahr, am 13. November 2026, soll die Raumsonde eine Erdentfernung von einem Lichttag erreichen, wie IFL Science schreibt. Klingt vielleicht nicht viel, bedeutet aber, dass Voyager 1 dann genau 25,9 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt sein wird – genauso weit wie ein Lichtstrahl an einem Tag unterwegs ist.

Anzeige Anzeige

Wie weit sind Voyager 1 und 2 entfernt

Die aktuellen Geschwindigkeiten und Entfernungen der Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 können Interessierte auf dieser Nasa-Website verfolgen. Aktuell fehlt nur noch eine halbe Stunde auf die Lichttag-Entfernung – die Raumsonde schafft das in einem Jahr.

Und danach? Voyager 1 wird in etwa 300 Jahren die Oortsche Wolke erreichen – vorher, in den frühen 2030er-Jahren, dürfte allerdings der Kontakt der Nasa zu der Raumsonde abbrechen. Laut Nasa könnte es derweil rund 30.000 Jahre dauern, die Oortsche Wolke tatsächlich zu passieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Erster Stern-Kontakt in 40.000 Jahren

Nach dem Verlassen der Oortschen Wolke – und damit des Sonnensystems – soll die Raumsonde dann mindestens weitere 10.000 Jahre weitgehend ohne Kontakt zu irgendwelchen kosmischen Objekten durchs All rasen. In frühestens 40.000 Jahren wird sie dann erstmals einem anderen Stern näher kommen als jetzt unserer Sonne.

24 Bilder ansehen James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Dabei handelt es sich um Gliese 445, aktuell rund 17 Lichtjahre von der Erde entfernt. Gliese 445 macht es Voyager 1 aber auch leicht. Denn der Rote Zwerg bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zu. In 40.000 Jahren wird der Stern der Erde dann näher sein als Alpha Centauri.

Anzeige Anzeige

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 13.11.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.