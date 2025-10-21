Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Nasa verliert die Geduld: SpaceX droht Kündigung des Artemis-3-Vertrags

Die Durchführung der Artemis-3-Mission könnte doch nicht wie geplant von SpaceX kommen. Laut der Agenturleitung der Nasa steht der Vertrag zur Neuvergabe – weil Elon Musks Unternehmen hinterherhinkt.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Nasa verliert die Geduld: SpaceX droht Kündigung des Artemis-3-Vertrags

Wer bringt die Crew der Artemis-3-Mission auf den Mond? Laut Nasa steht der SpaceX-Vertrag auf der Kippe. (Symbolbild: Aleksandra Sova/Shutterstock)

Die Nasa erhöht den Druck auf Elons Musks Raumfahrtunternehmen: Der Vertrag mit SpaceX über die Mond­landemission Artemis 3 sei nicht in Stein gemeißelt, da das Unternehmen den Zeitrahmen zu oft gesprengt habe.

Anzeige
Anzeige

Der amtierende Nasa-Administrator Sean Duffy sagte in einem CNBC-Interview: „Das Problem ist: Sie sind hinterher. Sie haben ihre Zeitpläne nach hinten verschoben, und wir befinden uns in einem Wettlauf gegen China.“

Als klare Konsequenz kündigte Duffy an: „Ich werde den Vertrag öffnen. Ich werde andere Unternehmen mit SpaceX konkurrieren lassen, wie Blue Origin.“ Wer die USA als erstes auf den Mond brächte, erhielte den Zuschlag.

Anzeige
Anzeige

Zu wenig zu langsam: SpaceX hat den Zeitrahmen ausgereizt

Im April 2021 hatte die Nasa SpaceX einen rund 2,9 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag für bereits die erste bemannte Mondlandung im Rahmen von Artemis 3 erteilt.

Empfehlungen der Redaktion

Gegenwärtig sieht sich das Projekt mit erheblichen Verzögerungen konfrontiert: Der Lande- und Startzeitraum wurde mehrfach verschoben – zunächst auf Ende 2024, dann auf 2025, September 2026 und aktuell ist sogar eher die Rede von 2028. Nicht immer lag die Schuld für die Verzögerungen bei SpaceX.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Trotzdem: laut Duffy habe das Unternehmen das Ziel verfehlt, schnell genug voranzukommen.

 Mondlandung: Macht Trump Druck?

Der Nasa-Chef lässt im Interview durchscheinen, dass die Space Agency offenbar auch unter politischem Druck steht: „Der Präsident und ich wollen den Mond noch in seiner Amtszeit erreichen“, so Duffy wörtlich. Das dürfte beim plötzlichen Geduldsverlust vermutlich eine nicht zu geringe Rolle spielen.

Anzeige
Anzeige

China plant erst 2030 Menschen auf den Mond zu bringen. Noch ist die Nasa also mit 2028 gut im Zeitplan. Allerdings endet Anfang 2029 auch Donald Trumps Amtszeit, was den Rahmen weiter verkleinert.

Blue Origin als Alternative? Musk reagiert

Mit seinem Statement erhöht Duffy den Druck: Wenn SpaceX nicht bald liefert, könnte der Vertrag neu vergeben werden. Als potenzieller Wettbewerber wird Blue Origin genannt – die 2023 einen Auftrag über 3,4 Milliarden US-Dollar erhielt und seinen eigenen Mondlander „Blue Moon“ entwickelt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Unklar bleibt allerdings, ob Blue Origin zum geplanten Start von Artemis 3 rechtzeitig startklar sein kann. Musk äußerte sich auf X skeptisch dazu: Blue Origin habe noch nie eine (sinnvolle) Nutzlast in den Orbit transportiert, geschweige denn auf den Mond.

Anzeige
Anzeige

Artemis 1: Die 12 besten Bilder der Mondmission

12 Bilder ansehen
Artemis 1: Die 12 besten Bilder der Mondmission Quelle: Foto: Dima Zel / Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren