Nasa verliert die Geduld: SpaceX droht Kündigung des Artemis-3-Vertrags

Wer bringt die Crew der Artemis-3-Mission auf den Mond? Laut Nasa steht der SpaceX-Vertrag auf der Kippe. (Symbolbild: Aleksandra Sova/Shutterstock)

Die Nasa erhöht den Druck auf Elons Musks Raumfahrtunternehmen: Der Vertrag mit SpaceX über die Mond­landemission Artemis 3 sei nicht in Stein gemeißelt, da das Unternehmen den Zeitrahmen zu oft gesprengt habe.

Anzeige Anzeige

Der amtierende Nasa-Administrator Sean Duffy sagte in einem CNBC-Interview: „Das Problem ist: Sie sind hinterher. Sie haben ihre Zeitpläne nach hinten verschoben, und wir befinden uns in einem Wettlauf gegen China.“

Als klare Konsequenz kündigte Duffy an: „Ich werde den Vertrag öffnen. Ich werde andere Unternehmen mit SpaceX konkurrieren lassen, wie Blue Origin.“ Wer die USA als erstes auf den Mond brächte, erhielte den Zuschlag.

Anzeige Anzeige

Zu wenig zu langsam: SpaceX hat den Zeitrahmen ausgereizt

Im April 2021 hatte die Nasa SpaceX einen rund 2,9 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag für bereits die erste bemannte Mondlandung im Rahmen von Artemis 3 erteilt.

Gegenwärtig sieht sich das Projekt mit erheblichen Verzögerungen konfrontiert: Der Lande- und Startzeitraum wurde mehrfach verschoben – zunächst auf Ende 2024, dann auf 2025, September 2026 und aktuell ist sogar eher die Rede von 2028. Nicht immer lag die Schuld für die Verzögerungen bei SpaceX.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Trotzdem: laut Duffy habe das Unternehmen das Ziel verfehlt, schnell genug voranzukommen.

Mondlandung: Macht Trump Druck?

Der Nasa-Chef lässt im Interview durchscheinen, dass die Space Agency offenbar auch unter politischem Druck steht: „Der Präsident und ich wollen den Mond noch in seiner Amtszeit erreichen“, so Duffy wörtlich. Das dürfte beim plötzlichen Geduldsverlust vermutlich eine nicht zu geringe Rolle spielen.

Anzeige Anzeige

China plant erst 2030 Menschen auf den Mond zu bringen. Noch ist die Nasa also mit 2028 gut im Zeitplan. Allerdings endet Anfang 2029 auch Donald Trumps Amtszeit, was den Rahmen weiter verkleinert.

Blue Origin als Alternative? Musk reagiert

Mit seinem Statement erhöht Duffy den Druck: Wenn SpaceX nicht bald liefert, könnte der Vertrag neu vergeben werden. Als potenzieller Wettbewerber wird Blue Origin genannt – die 2023 einen Auftrag über 3,4 Milliarden US-Dollar erhielt und seinen eigenen Mondlander „Blue Moon“ entwickelt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Unklar bleibt allerdings, ob Blue Origin zum geplanten Start von Artemis 3 rechtzeitig startklar sein kann. Musk äußerte sich auf X skeptisch dazu: Blue Origin habe noch nie eine (sinnvolle) Nutzlast in den Orbit transportiert, geschweige denn auf den Mond.

Anzeige Anzeige

Artemis 1: Die 12 besten Bilder der Mondmission