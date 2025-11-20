Anzeige
News
„Sieht nicht aus wie ein Raumschiff“: Nasa veröffentlicht Bildergalerie zu 3I/Atlas

Die Nasa hat eine Bildergalerie zum interstellaren Kometen 3I/Atlas veröffentlicht und zu diesem Anlass auch mit einem Mythos aufgeräumt.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Der interstellare Komet 3I/Atlas begeistert weiterhin die Wissenschaft. (Symbolbild: Triff/Shutterstock)

Der interstellare Komet 3I/Atlas hält seit einigen Wochen die Weltraumwissenschaft auf Trab. Immer wieder gab es neue Berichte und Erkenntnisse zum größten jemals beobachteten externen Besucher unseres Sonnensystems.

„Eines der interessantesten astronomischen Objekte, die je entdeckt wurden“

„Der interstellare Komet 3I/Atlas ist zweifellos eines der interessantesten astronomischen Objekte, die jemals entdeckt wurden“, heißt es vonseiten des Projekts Virtual Telescope, wo der interstellare Komet von Interessierten beobachtet werden konnte.

Auch die Nasa ist begeistert. Am Mittwochabend hielt die US-Weltraumbehörde eine Pressekonferenz ab, die ganz im Zeichen von 3I/Atlas stand. Der interstellare Komet sei eine einzigartige Gelegenheit, „für die ich dankbar bin, sie zu erleben“, sagte dort Nicky Fox, Wissenschaftsdirektorin der Nasa.

Nasa: „Es sieht aus und verhält sich wie ein Komet“

Im Rahmen der Pressekonferenz wurde eine Bildergalerie zu 3I/Atlas veröffentlicht. Darin sind alle bisher gemachten Aufnahmen des Besuchers zu sehen. Und das sind einige, denn mehr als 20 Teams der Nasa haben sich bislang 3I/Atlas gewidmet.

Auf der Pressekonferenz wurde auch mit einem Mythos aufgeräumt. In den sozialen Netzwerken tauchten in den vergangenen Wochen mehrfach Meldungen auf, wonach es sich bei dem Besucher um ein außerirdisches Raumschiff handele. Er „sieht nicht wie ein Raumschiff aus“, zitierte die New York Times die Nasa. „Es ist ein Komet. Es sieht aus und verhält sich wie ein Komet. Und alle Indizien deuten darauf hin, dass es sich um einen Kometen handelt“, sagte Amit Kshatriya von der Nasa gleich zu Beginn der Pressekonferenz.

Am 19. Dezember kommt 3I/Atlas unserer Erde am nächsten

Auf die Frage eines Journalisten, warum 3I/Atlas manchmal in eine Richtung beschleunigen würde und dann wieder nicht, hieß es, es gebe Gebiete auf dem Kometen, aus denen mehr flüchtige Gase ausströmen als an anderen Stellen. Diese würden 3I/Atlas bisweilen in eine Richtung drücken.

Fakt ist auch, dass 3I/Atlas seinen sonnennächsten Punkt bereits erreicht hat und sich mittlerweile auf dem Weg aus unserem Sonnensystem hinaus befindet. Am 19. Dezember wird er sich unserer Erde bis auf 270 Millionen Kilometer nähern, die Gefahr eines Einschlags besteht dabei nicht.

