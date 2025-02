Nasa will nicht auf SpaceX warten: So sollen die gestrandeten ISS-Astronauten zur Erde zurückkehren

Eigentlich sollten die beiden Astronaut:innen Suni Williams und Barry Wilmore nur etwa zehn Tage auf der ISS verbringen. Da es aber zu technischen Komplikationen bei dem Starliner gab, der sie wieder zurückbringen sollte, sitzen die beiden jetzt schon seit Juni 2024 fest. In der Zwischenzeit gab es mehrere Pläne für die Rückkehr der Astronaut:innen, die aber immer wieder verschoben werden mussten.

Nasa stellt Pläne zur Rückkehr der Astronaut:innen vor

Wie Space.com berichtet, hat die Nasa jetzt aber konkrete Pläne, wann Williams und Wilmore wieder auf die Erde zurückkehren sollen. Denn das ist erst möglich, wenn eine neue Besatzung an Bord der ISS geht. Ursprünglich sollten die neuen Astronaut:innen an Bord einer neuen Dragon-Kapsel von SpaceX zur Raumstation fliegen. Allerdings verzögert sich die Fertigstellung der Raumkapsel weiter. Dementsprechend greift die Nasa jetzt auf die bewährte Raumkapsel Crew Dragon Endurance zurück.

Endurance hat schon mehrere Besatzungen der ISS sicher zur Raumstation gebracht. Aktuell sieht die Nasa vor, dass die Raumkapsel am 12. März 2025 mit einer SpaceX-Rakete ins All geschossen wird. An Bord befindet sich dann die zehnte Crew für die ISS, bestehend aus Kommandantin Anne McClain, Pilotin Nichole Ayers sowie den Missionsspezialisten Takuya Ōnishi und Kirill Peskow.

Sobald die Raumkapsel an der ISS angedockt hat und die neue Crew von der aktuellen Besatzung eingewiesen wurde, darf die neunte Crew samt Williams und Wilmore sowie zwei weiteren Astronaut:innen ihre Heimreise antreten. Normalerweise dauert eine solche Übergabe wenige Tage. Die Rückkehr wird dann nicht über Endurance stattfinden. Crew 9 kehrt mit ihrer eigenen Raumkapsel Crew Dragon Freedom auf die Erde zurück.

Wäre es im Laufe ihres unfreiwilligen Aufenthalts zu Komplikationen auf der ISS gekommen, wären die Astronaut:innen aber nicht komplett gestrandet gewesen. Sowohl die Crew-9-Dragon-Raumkapsel von SpaceX als auch die Sojus-Kapsel wären bereit gewesen, um sie im Notfall zur Raumstation zu schicken.

Was Astronaut:innen mit ins Weltall nehmen

