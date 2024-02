News Artikel merken

Apple rät: Nasses iPhone nicht in trockenen Reis legen

Ein Smartphone, das Kontakt mit Flüssigkeiten hatte, legt man in Reis: Viele haben diesen Tipp schon gehört oder selbst ausprobiert. Apple rät in einem Support-Artikel je doch davon ab, das iPhone dieser Behandlung zu unterziehen. So geht es besser.

Von Christian Bernhard