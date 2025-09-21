Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Navigation im Sichtfeld: Wie Amazons AR-Brille die Paketzustellung verändern soll

Amazon plant offenbar, seine Lieferfahrer:innen mit einer hauseigenen Augmented-Reality-Brille auszustatten. Die sogenannte Amelia-Version kommt noch vor der Jayhawk, die für Verbraucher:innen geplant ist.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Navigation im Sichtfeld: Wie Amazons AR-Brille die Paketzustellung verändern soll

Augmented Reality: Amazon will nicht nur ein Modell für Verbraucher:innen auf den Markt bringen, sondern auch seine Fahrer:innen mit AR-Brillen ausstatten. (Symbolbild: FrameStudio/shutterstock)

Laut der der News-Seite The Information arbeitet Amazon unter dem Codenamen Jayhawk an Augmented-Reality-Brillen. Sie sollen Mikrofon, Lautsprecher, Kamera und ein vollfarbenes Display in nur einem Auge enthalten.

Anzeige
Anzeige

Das scheint aber noch nicht alles zu sein: Offenbar will das Unternehmen noch vor Veröffentlichung der Jayhawk Anfang 2027 seine Lieferfahrer:innen mit einem ähnlichen Produkt ausstatten. Der Plan: ein robusteres, speziell auf Lieferfahrten zugeschnittenes Modell. Intern läuft das Projekt unter dem Namen Amelia und soll schon 2026 für Amazon-Fahrer:innen eingesetzt werden.

Amelia und Jayhawk: Die AR-Brillen von Amazon

Amazon will also nicht nur ein stylisches Gadget auf den Markt bringen, sondern zwei ganz unterschiedliche Produkte liefern: Bei der Jayhawk handelt es sich um die Version für Privatnutzer:innen. Eleganter, kleiner, mit allem Komfort – Display, Audio, Kamera. Mit diesem Modell plant das Unternehmen direkt in Konkurrenz mit Meta zu treten, das sich gerade den AR- und VR-Markt mit verschiedenen Brillenmodellen sichern will.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Amelia dagegen ist eine reine Arbeitsbrille und setzt mehr auf Funktionalität als auf Lifestyle. Sie soll Fahrer:innen navigieren helfen, etwa Anweisungen zur Lieferung und zur Routenführung bieten, vermutlich mit eingebautem Display.

Fahrer erhalten Brille eher als Kunden

Laut Berichten – unter anderem der Nachrichtenagentur Reuters – sollen beide Versionen auf derselben Displaytechnologie basieren. In Design und Ausstattung werden sie aber voraussichtlich sehr unterschiedlich sein. Das Konsumentenmodell wird voraussichtlich viel schlanker sein, während das Lieferarbeiter-Modell mehr Robustheit und Praxisnutzen bieten muss.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der Zeitraum für den Launch steht in etwa fest: Für Privatkunden peilt Amazon Ende 2026 bis Anfang 2027. Die Amelia-Brille für Fahrer:innen könnte schon im zweiten Quartal 2026 zum Einsatz kommen, mit einer ersten Stückzahl von etwa 100.000 Einheiten.

Amazon konkurriert mit Meta

So interessant der Plan auch klingt: Es gibt Herausforderungen. Kompaktes Design, gutes Display, Tragekomfort, Akkulaufzeit – all das sind Hürden, die andere Unternehmen ebenfalls überwinden müssen, um AR-Brillen zum alltagstauglichen Gadget zu machen.

Anzeige
Anzeige

Die Implementierung von moderner Technik in den Arbeitsalltag der Logistiker:innen bei Amazon wirkt fortschrittlich – noch viel fortschrittlicher wären allerdings gerechte Löhne und menschenwürdige Arbeitsverhältnisse.

Außerdem steht Amazon im direkten Wettbewerb mit Meta, das laut The Verge unter anderem mit dem Projekt Hypernova noch dieses Jahr eine eigene AR-Brille herausbringen will. Es wird spannend, wer den Kampf um den Markt für sich entscheidet – oder ob AR ohnehin nur eine Spielerei ohne Zukunft ist.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 11.09.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Anzeige
Anzeige

Das ist die Geschichte von VR

12 Bilder ansehen
Die Geschichte der Virtual Reality Quelle: Foto: Erin Cadigan/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Amazon
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren