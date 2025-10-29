Anzeige
Diesen Haushaltsroboter könnt ihr jetzt vorbestellen – gesteuert wird er aber nicht von KI

Der Hersteller 1X hat die Vorbestellungen für seinen Haushaltsroboter Neo eröffnet. Das Gerät soll 2026 erscheinen. Echte Autonomie bekommt man für die 20.000 US-Dollar aber noch nicht.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Dieser Roboter soll euren Haushalt machen – für viel Geld. (Foto: 1X)

Das US-Unternehmen 1X hat auf seiner Homepage den Startschuss für die Vorbestellungen seines humanoiden Roboters Neo gegeben. Wer eine frühe Auslieferung sichern will, kann ab sofort 200 Dollar als rückzahlbare Anzahlung leisten.

Die Vollversion soll 2026 erscheinen und rund 20.000 Dollar kosten. Alternativ ist ein Abo-Modell mit monatlicher Zahlung vorgesehen. Der Roboter soll laut Werbevideo prinzipiell jede Aufgabe im Haushalt übernehmen können. Allerdings bedient sich das Unternehmen dabei eines Tricks, der nicht allen Nutzer:innen gefallen dürfte.

Leise und lernfähig: Haushaltsroboter Neo

Laut 1X ist Neo kein starrer Automat, sondern ein lernfähiger KI-Roboter, der sich mithilfe von neuronalen Netzen und sensorischer Wahrnehmung in seiner Umgebung orientiert. Er kann einfache Aufgaben ausführen – etwa Türen öffnen, Gegenstände anheben, Tische abwischen oder sich sicher durch Räume bewegen. Dabei nutzt er Kameras und Mikrofone, um Objekte zu erkennen und auf Sprachbefehle zu reagieren.

Mit seinem kompakten Körperbau und leisen Bewegungen (etwa 22 Dezibel Betriebsgeräusch) soll Neo für den Alltag in Wohnräumen geeignet sein. Der Roboter besitzt flexible Gelenke mit insgesamt 22 Bewegungsachsen und kann laut Hersteller bis zu rund 70 Kilogramm heben – genug, um Türen zu öffnen oder kleinere Haushaltsobjekte zu bewegen. Er kommuniziert über WLAN, Bluetooth oder 5G und lässt sich mit gängigen Smart-Home-Systemen koppeln.

Trotz seiner Kraft besitzt der Roboter feinmotorische Hände, mit denen er laut Testvideo des Wall Street Journals keine Nuss knacken – und somit auch niemanden verletzen kann.

Neo: Fernsteuerung statt Super-KI

Trotz großer Versprechungen der KI-Branche sind Roboterhilfen gerade noch weit davon entfernt, zur Standardeinrichtung jedes Haushalts zu gehören. Das liegt vor allem daran, dass private Räume zu unterschiedlich sind und Aufgaben dadurch zu komplex werden, um KI kosteneffizient darauf zu trainieren.

Obwohl manche Unternehmen mit Hochdruck an der Lösung dieses Problems arbeiten, ist offenbar noch kein Land in Sicht. Denn auch 1X kann Neo nicht auf jeden individuellen Haushalt vortrainieren.

Stattdessen steuert bei komplexen Tätigkeiten wie Kochen, Aufräumen oder Interaktionen mit unvorhersehbaren Umgebungen laut Digital Trends ein:e Mitarbeiter:in den Roboter von der 1X-Zentrale aus durch die Wohnung. Das soll so lange passieren, bis der Roboter die Tätigkeit selbst ausführen kann.

Dass sich jederzeit eine fremde Person in die Privaträume einschalten kann, dürfte viele potenzielle Kund:innen abschrecken. Zwar verspricht 1X, dass man dem Roboter diverse Räume als Sperrzonen zuweisen kann und seine Fisheye-Kamera-Augen automatisch Gesichter verpixeln. Ob das die Bedenken der potenziellen Kund:innen ausräumt, dürfte allerdings fraglich sein.

Laut Test des WSJ ist Neo auch noch nicht besonders effizient und braucht für manche Aufgaben viel zu lange. Allerdings ist das Gerät ja auch noch nicht fertig und bis zur Auslieferung dürfte es noch ein paar Updates geben.

Humanoide Robotik für Konsument:innen

1X will offenbar das erste Unternehmen sein, das humanoide Roboter in die Haushalte bringt – noch vor der Konkurrenz wie Teslas „Optimus“ oder Agility Robotics’ „Digit“, die bislang auf Industrieanwendungen beschränkt sind.

Ob die halb autonome Strategie aufgeht und Neo tatsächlich 2026 im großen Stil ausgeliefert wird – und wie zuverlässig er im Alltag agiert – bleibt offen.

