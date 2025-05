Neon: Neuer KI-Browser von Opera surft für dich im Web, programmiert und baut Websites

Schon 2017 hatte Opera einen Browser namens Neon an den Start gebracht, den der norwegische Entwickler als Konzeptbrowser bezeichnete. So wurden dort Verknüpfungen oder Top-Websites als schwebende Blasen auf dem Desktop angezeigt. Eine separate Adressleiste wie in Chrome, Bing oder Firefox gab es nicht.

Anzeige Anzeige

Opera: Neon-Neuauflage mit KI

Neon (2017) war zwar optisch ansprechend, konnte sich aber nicht gegen die übermächtige Konkurrenz von Google, Microsoft und Mozilla durchsetzen. Dass das mit der Neon-Neuauflage gelingt, die Opera ganz in Richtung KI getrimmt hat, ist nicht ganz unwahrscheinlich, aber mindestens fraglich.

Geht es nach Opera, könnte der neue Neon-Browser Nutzer:innen bald das lästige Suchen nach Antworten abnehmen. Und nicht nur das. Integrierte KI-Agenten sollen eigenständig erkennen können, was Nutzer:innen wollen – und dies dann entsprechend umsetzen.

Anzeige Anzeige

Browser programmiert und erstellt Websites

So sollen Nutzer:innen etwa nur ungefähr preisgeben müssen, was sie benötigen – ein Game, einen Codeschnipsel oder eine komplette Website. Anschließend macht sich Neon selbstständig daran, das Spiel zu programmieren oder die Website zu designen und zu erstellen.

Laut Opera könnten Nutzer:innen diese und ähnliche Aufgaben am Abend vor dem Schlafengehen deponieren. Über Nacht würden die Aufgaben dann erledigt. Der KI-Browser soll dabei sogar mehrere Aufgaben parallel bearbeiten können.

Anzeige Anzeige

KI-Agenten in der Cloud

Während viele der automatisierten Aufgaben wie Online-Buchungen lokal im Browser erledigt werden, werden kompliziertere an KI-Agenten in einer Cloud ausgelagert. Dadurch ist es auch möglich, weiterzuarbeiten, wenn die Nutzer:innen offline sind.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Privatsphäre und Sicherheit sollen hierbei dadurch gewährt werden, dass die virtuellen Maschinen in Cloud-Umgebungen in Europa gehostet werden, wie heise.de schreibt. Welche KI-Modelle dem Neon-Browser zugrundeliegen, hat Opera nicht verraten.

Anzeige Anzeige

Warteliste für Zugang zu KI-Browser

Leider ist es bisher nicht ohne Weiteres möglich, den KI-Browser auszuprobieren. Wer Neon nutzen will, muss sich auf dieser Website in eine Warteliste eintragen. Ein offizielles Releasedatum hat Opera nicht genannt.

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Klar scheint aber, dass die Nutzung zumindest auf Dauer nicht kostenlos möglich sein wird, wie auch The Verge meint. Denn Opera vermarktet Neon als „Premium-Abo-Produkt“.