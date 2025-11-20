Anzeige
Nervige Suche nach freien Ladesäulen: Wie Google Maps E-Autofahrern jetzt mit einer Neuerung dabei hilft

Google hat vier Neuerungen für Maps bekannt gegeben. Darunter findet sich etwa eine neue Art und Weise, um Orte zu bewerten und Geheimtipps zu entdecken. Für E-Autofahrer:innen wird es zudem einfacher, Ladepausen entlang ihrer Route einzulegen.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Google verpasst Maps ein praktisches Feature für E-Autofahrer:innen. (Foto: Alex Photo Stock / Shutterstock.com)

Für Autofahrer:innen gibt es derzeit einige spannende Entwicklungen in Google Maps. Zuletzt wurden erste Hinweise darauf entdeckt, dass euch Google Maps bald immer die Fahrtzeit nach Hause anzeigt – selbst, wenn ihr nicht danach sucht. Jetzt hat der Tech-Riese weitere Neuerungen für seinen Kartendienst angekündigt, die schon bald ausgerollt werden sollen.

Google Maps bekommt vier neue Funktionen

Wie es in dem Blog-Post heißt, können Maps-User:innen, die mit einem E-Auto unterwegs sind, künftig besser Ladepausen einplanen. Schon jetzt zeigt Google Maps bei ausgewählten Ladestationen, ob noch Plätze frei sind oder schon andere E-Autos selbige belegen. Diese Anzeige hilft euch aber recht wenig, wenn ihr noch eine Stunde von der Ladesäule entfernt seid. Bis ihr dort ankommt, könnte sich die Situation geändert haben.

Dementsprechend zeigt euch Google Maps künftig auch eine Vorhersage darüber, wie viele Ladesäulen bei eurer Ankunft belegt sein könnten. Wie der Tech-Riese betont, stützt sich diese Vorhersage auf Künstliche Intelligenz, die historische und Echtzeitdaten analysiert. Die Neuerung soll im Laufe der nächsten Wochen auf Google Maps in Android Auto ausgerollt werden und nicht nur auf die USA beschränkt sein. Google spricht von einem Rollout, der „tausende Ladestationen auf der ganzen Welt“ abdeckt.

Ferner könnt ihr euch künftig Zusammenfassungen von Lokalitäten von Gemini erstellen lassen. Schaut ihr euch etwa ein Restaurant innerhalb der App an, könnt ihr ganz nach unten scrollen und Gemini zeigt euch unter „Bevor ihr dorthin geht“ die wichtigsten Informationen an. Diese stammen laut Google aus Rezensionen und anderen Online-Quellen, um euch über Parkmöglichkeiten in der Nähe, Geheimtipps auf der Speisekarte oder die besten Zeiten für eine Reservierung zu informieren. Diese Neuerung wird zunächst in den USA ausgerollt. Wann sie hierzulande verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Für alle Maps-User:innen steht hingegen schon bald ein neuer Bereich im „Erkunden“-Tab der App bereit. Dort könnt ihr künftig nach unten scrollen und Trends in eurer Umgebung entdecken. Das können laut Google populäre Restaurants, neue Aktivitäten oder aktuell besonders gefragte Sehenswürdigkeiten sein. Zu guter Letzt bietet Google euch ein neues Feature für Bewertungen von Lokalitäten.

Bisher wurden immer euer öffentlicher Profilname und euer Bild angezeigt, wenn ihr eine Bewertung abgebt. Da das in einigen Fällen aber auch peinlich und unangenehm sein kann, gibt Google jetzt anonyme Bewertungen frei. Sobald ihr eine Review schreibt, könnt ihr einen anderen Profilnamen und eines von mehreren Platzhalterbildern auswählen. Google rät trotz der vermeintlichen Anonymität, euch an die Spielregeln zu halten. Im Hintergrund bleiben die Kommentare an euer Profil geknüpft. Verstoßt ihr also gegen die Richtlinien, könntet ihr eine Sperre eures richtigen Profils riskieren.

5 Vorurteile gegen E-Autos und was an ihnen dran ist

5 Bilder ansehen
Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock
