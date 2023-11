Netflix will Binge-Watchern bald weniger Werbung zeigen

Im Raum stand es bereits, jetzt hat Netflix es offiziell gemacht: Ab dem 1. Januar 2024 bekommen Netflix-Kund:innen, die das werbefinanzierte Abonnement nutzen, die Möglichkeit, eine Folge einer Serie ohne Werbung genießen zu können. Dafür müssen sie drei Folgen am Stück anschauen.

Netflix möchte also die Binge-Watcher belohnen, da diese sowieso länger auf der Plattform sind und vor der Bonusfolge schon Werbung konsumieren.

Kund:innen sollen so animiert werden, länger am Stück auf der Plattform zu sein. Wie wichtig es für das US-Unternehmen ist, die Verweildauer seiner Kund:innen zu verlängern, wurde bereits im Jahr 2022 deutlich, als Netflix mitteilte, dass sein „Bingeable-Release-Modell dazu beiträgt, eine erhebliche Bindung zu fördern“.

Neu sind ab dem 1. Januar auch noch andere Dinge: Das Sponsoring von Serien und Filmen, das aktuell nur in den USA eingesetzt wird, werde im Jahr 2024 weltweit ausgeweitet – „mit Titel-, Moment- und Live-Sponsoring“, wie Netflix in einer Pressemitteilung erklärte.

Netflix meldet 15 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen

Außerdem führe die Streaming-Plattform Anfang 2024 die Möglichkeit ein, QR-Codes in Werbemitteln zu präsentieren. Das gelte zu Beginn allerdings nur für den US-Markt.

In der Pressemitteilung verkündete Netflix auch, dass man mit dem Werbe-Abo weltweit 15 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen erreicht. Laut The Verge bedeutet das eine „große“ Steigerung des werbebasierten Abos, da es im Mai 2023 laut Netflix noch fünf Millionen monatlich aktive Nutzer:innen gewesen seien.

Basis-Tarif bereits abgeschafft

In Deutschland hat Netflix den Basis-Tarif, also die günstigste Option ohne Werbung, bereits abgeschafft. Damit möchte der Streaming-Anbieter das Werbeabo stärken, welches in den Ländern, in denen es verfügbar ist, aktuell für rund 30 Prozent der Neuanmeldungen verantwortlich ist.

Netflix nimmt mit seinem Anzeigenangebot verstärkt die Werbegelder ins Visier, die bisher ins lineare Fernsehern fließen. Deshalb tastet sich das US-Unternehmen auf diesem Feld weiter vor. Im Oktober hat es auf der Advertising Week in New York City sogenannte Binge-Ads vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Variante, die es Abonnent:innen ermöglicht, eine werbefreie Folge anzusehen, nachdem sie sich einen Pre-Roll-Werbespot angesehen haben.

