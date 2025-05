Darum wird Netflix auf deinem Fernseher bald anders aussehen

Schon bald könnte Netflix auf eurem Fernseher ganz anders aussehen. Denn der Streamingdienst hat ein großes Makeover angekündigt, das größte seit Jahren.

Los geht es am 19. Mai 2025. Ab diesem Datum wird die neue TV-Benutzeroberfläche weltweit Schritt für Schritt ausgerollt. Dies gab Netflix in einem Blogbeitrag bekannt.

Einfacher, intuitiver und übersichtlicher soll das neue Interface werden. So werden die Shortcuts, die zu Unterseiten wie „Suche“, „Serien“ oder „Filmen“ führen, künftig oben in der Mitte angezeigt.

Bisher waren sie links in Form von Icons versteckt. Erst wenn man sie mit der Fernbedienung angesteuert, verraten sie, wofür sie stehen. Auf der Stirnseite sollen die Shortcuts nun stets groß ausgeschrieben zu sehen sein.

Neuer persönlicher Bereich „My Netflix“

Auf der linken Seite ist bisher auch das Feature „Meine Liste“ verborgen. Dein persönliche Wunschzettel wird mit dem Update Teil eines neuen Bereichs namens „My Netflix“ werden.

Darin wirst du nicht nur deine Liste finden, sondern auch die Serien und Filme, die du nicht zu Ende geschaut hast. Auch auf deinen Vorlieben basierende neue Titel werden dir dort vorgeschlagen. Noch sind diese Features auf der Startseite verteilt.

Vorschläge angeblich in Echtzeit angepasst

Apropos Vorschläge: Die werden laut Netflix künftig in Echtzeit optimiert. Je nachdem, was du auf der Suche nach neuem Streamingstoff gerade ansteuerst, werden dir passende Serien oder Filme angezeigt. Wer etwa in der Suchmaske nach Horror sucht, dem wird sofort passendes Material angezeigt. Die Vorschläge basieren also nicht mehr nur auf deinen zuvor angeschauten Titeln.

Den neuen Look präsentierte Netflix in einem Video in den sozialen Medien. Darin ist zu sehen, dass die TV-Homepage deutlich cleaner daherkommt. Die Filme und Serien sind als Kacheln deutlicher voneinander abgegrenzt als bisher

Um dir die Entscheidung über nächsten Film einfacher zu machen, will Netflix mit dem Update auf einen Blick Infos zu Darstellern, Laufzeit oder gewonnenen Preisen anzeigen. Dies Feature gibt es allerdings schon, wie Netflix hier nachbessern will, geht aus dem Clip nicht wirklich hervor.

KI und Reels in der Mobile-App

Nicht nur am Fernseher, sondern auch in der Mobile-App bessert Netflix nach. So integriert der Streamer eine generative KI in seine Suche. Damit sollen die User:innen mit natürlichen Sätzen nach Inhalten suchen können. Etwa „ich will etwas lustiges und leichtes“, anstatt nur das Wort „Komödie“ einzutippen.

Außerdem nähert sich Netflix auf dem Smartphone TikTok an. Ein vertikaler Feed soll wie auf der Kurzvideoplattform Reels anzeigen, die dir die Entscheidung für einen Titel erleichtern soll.

