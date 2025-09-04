Netflix Moments: So teilst du deine Lieblingsszenen auf Instagram, Whatsapp oder Snapchat

Das neue Moments-Feature von Netflix ermöglicht es Nutzern, Szenen präzise zuzuschneiden und zu teilen. Diese Funktion könnte die Verbreitung von Memes und viralen Inhalten aus Netflix-Produktionen fördern. (Bild: Shutterstock/VantageDS)

Du schaust gerade die zweite Staffel von Wednesday auf Netflix und möchtest diese eine Szene unbedingt mit deinen Freund:innen teilen? Mit dem 2024 eingeführten Moments-Feature ist das kein Problem. In der App kannst du einfach auf den Bildschirm tippen und eine Szene herausschneiden, speichern und via Instagram, Whatsapp und Co. weiterschicken. Passend zum Start von Teil zwei der zweiten Staffel von Wednesday hat Netflix noch ein Update für die User dieser Funktion geliefert. Sie können jetzt den Start- und Endpunkt der Szene beliebig auswählen und so einfach im Editor Clips erstellen, die zum Meme-Material werden können – was Netflix wiederum in die Karten spielt.

Wenn du in der Netflix-App eine Serie oder einen Film anschaust und eine Szene herausschneiden möchtest, musst du nur auf das Bild tippen. Dann kannst du im linken unteren Bildbereich das Scherensymbol wählen und in der Ansicht deinen favorisierten Moment in beliebiger Länge herausschneiden. Wir haben es direkt getestet. Beim Anschauen der zweiten Staffel von Wednesday konnten wir einen Clip passend zuschneiden, ganz wie in bekannten Editoren anderer Apps wie Capcut oder Edits.

Wenn du deinen Clip erstellt hast, kannst du ihn abspeichern. Im Tab „Mein Netflix“ kannst du gespeicherte Momente dann immer wieder ansehen und finden. Du kannst den Clip aber auch unmittelbar – oder später – mit anderen teilen. Dazu kannst du populäre Optionen wie Snapchat oder Whatsapp nutzen. Sogar die Integration in die Instagram Story ist möglich.

Twitch-Anleihe und Hoffnung auf Meme-Material

Dieses Feature erinnert stark an die Clipping-Funktion des Streaming-Dienstes Twitch. Dort können User „die kultigsten, witzigsten und einzigartigsten Twitch-Momente“ aus Streams festhalten und dann in den sozialen Medien teilen oder posten. Dafür hat Twitch etwa das unmittelbare Teilen auf Tiktok ermöglicht und sogar einen Discovery Feed mit Clips eingeführt.

Wie wichtig Kurzvideoinhalte für Netflix sind, lässt sich auch am App-Bereich Kurze Clips und Große Momente ablesen, der zwischen anderen Vorschlägen integriert ist und mit kurzen Sequenzen auf aktuelle und beliebte Angebote des Streaming-Dienstes hinweist. Während Moments für sämtliche Inhalte funktioniert, hat Netflix die Neuerung mit dem Start des von vielen erwarteten zweiten Teils der zweiten Staffel von Wednesday kombiniert.

Womöglich steckt die Absicht dahinter, für die Fortsetzung des Hits aus dem Vorjahr noch mehr Aufmerksamkeit durch User zu generieren, die Clips in den sozialen Medien teilen. 2024 war eine Tanzszene aus der ersten Staffel zum Meme avanciert und hat der Serie so noch mehr Wahrnehmung beschert.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

