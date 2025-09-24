Anzeige
Kostenfalle Streaming-Dienste? So teuer sind Netflix und andere Anbieter im Vergleich

Netflix in Full HD für unter neun Euro und Dazn für einen schlanken Zehner? Das war einmal. Die meisten Streaming­dienste haben ihre Preise in den vergangenen Jahren mehrfach erhöht, Werbung eingeführt oder beides gemacht. Was muss man heute bezahlen?

Von Marco Engelien
7 Min.
Artikel merken
Von Amazon Prime Video bis Wow: So teuer wird Streaming für dich

Netflix, Amazon Prime Video und Disney Plus haben entweder die Preise angehoben oder zeigen jetzt Werbung. (Foto: Koshiro K / Shutterstock)

Was war das früher umständlich – da kam ein neuer Blockbuster endlich ins Free-TV und dann: keine Zeit! Nun galt es, den Videorekorder zu programmieren. Heutzutage gehört dieses Szenario längst der Vergangenheit an, denn dank einer breiten Auswahl an Streaming­diensten können Film- und Serien-Fans gucken, was sie wollen – und zwar, wann sie wollen.

Die Sache hat aber auch Nachteile. Um möglichst viel Exklusivität zu schaffen, setzen viele Anbieter auf aufwendige Eigenproduktionen. Heißt für euch: Wenn ihr im Freundeskreis über die neusten Staffeln von Stranger Things, The Mandalorian, The Boys oder Game of Thrones mitreden wollt, braucht ihr mit Sicherheit mehrere Abos.

Das führt direkt zum zweiten Nachteil: In den vergangenen Jahren haben viele Dienste immer wieder an der Preisschraube gedreht, und das Ende scheint noch nicht erreicht zu sein. Erst kürzlich hat Netflix die nächste Preiserhöhung für einige Märkte angekündigt. Zuvor hat Disney Plus die Preise angepasst. Damit ihr nicht den Überblick verliert, fassen wir die Preise für die großen Player für euch zusammen.

Amazon Prime Video mit Werbung

Zum Angebot von Amazon Prime Video gehören neben Eigenproduktionen der übliche Katalog an wechselnden Filmen und Serien und das Topspiel der Champions League am Dienstag.

Empfehlungen der Redaktion

Die gute Nachricht: An den Preisen von 8,99 Euro im Monat (entweder einzeln oder mit Prime-Abo) oder 89,90 Euro im Jahr wird sich zunächst nichts ändern. Seit Februar 2024 zeigt Amazon jedoch mehr Werbung. Die Reklame beschränkte sich zuvor auf kurze Trailer zu Eigenproduktionen, die vor Filmen oder Serien liefen und sich überspringen ließen. Jetzt läuft die Werbung auch innerhalb von Filmen und Serien – ohne Skip-Button.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Wer nicht zahlt, sieht bei Prime Video Werbung. (Foto: Xalien / Shutterstock)

Wer die Verbraucher­informationen nicht sehen will, kann sie gegen eine Gebühr auch abschalten. Dafür verlangt der Versandhändler 2,99 Euro im Monat extra. Nicht nur das. Wer den Preis nicht zahlt, muss auf Dolby Vision HDR und Dolby Atmos 3D-Sound verzichten. Das Vorgehen ist nicht nur für Kund:innen nervig, es ruft auch den Verbraucherschutz auf den Plan. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) plant eine Klage gegen Amazon. Das Unternehmen hätte vor der Einführung der Werbung die Zustimmung der Kund:innen einholen müssen, argumentiert der VZBV.

AboPreisAuflösungParallele StreamsDownloadsWerbung
Amazon Prime Video8,99 Euro im Monat / 89 Euro im JahrJe nach Titel Full HD oder 4KDrei parallele Streams / zwei Streams zum selben Inhaltjaja, seit 5. Februar 2024 / nein, bei Zuzahlung von 2,99 Euro monatlich

Apple TV Plus

Apple hat den Preis für sein Streaming-Abo Apple TV Plus zuletzt im November 2023 angehoben. Seitdem kostet der monatliche Zugriff auf das Angebot nicht mehr 6,99 Euro, sondern 9,99 Euro. Dafür gibt es bei Apple mittlerweile auch einiges zu sehen. Neben der Wohlfühl-Comedy-Serie Ted Lasso gehört mit Coda ein Oscar-Gewinner zum Portfolio. Ein weiterer Hit gelang mit der Science-Fiction-Serie Severance.

Außerdem gibt es bei Apple auch Sport. Die Freitagsspiele der Major League Baseball sind im Abo enthalten. Fußball gibt es ebenfalls zu sehen. Wer Lionel Messi bei Inter Miami auch abseits der Apple-Doku sehen will, muss dafür den Season Pass der Major League Soccer für 14,99 Euro im Monat oder 99 Euro pro Saison abonnieren. Bestehende Apple-TV-Kund:innen zahlen 12,99 Euro im Monat oder einmalig 79 Euro. In beiden Fällen bekommt ihr uneingeschränkten Zugriff auf alle Spiele.

AboPreisAuflösungParallele StreamsDownloadsWerbung
Apple TV Plus9,99 Euro im Monat4KSechs parallele Streamsjanein

Dazn

Der Sport-Streaming­dienst Dazn zeigt unter anderem die Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele der Bundesliga und einen Großteil der Champions-League-Partien einzeln oder in der Konferenz.

Wollt ihr all das sehen, braucht ihr das nötige Kleingeld. Als Neukund:in zahlt ihr fürs Jahresabo monatlich 34,99 Euro. Wollt ihr flexibel kündigen, ruft Dazn 44,99 Euro im Monat auf. Fürs optimale Bild und den bestmöglichen Ton müssen Sportfans aber noch mehr zahlen. 20 Euro Aufpreis kostet es, um ausgewählte Spiele in „HDR-Qualität“ mit 5.1-Sound zu streamen und auf einen parallelen Stream zuzugreifen. Wahlweise bucht ihr gleich die Unlimited-Plus-Option für 54,99 Euro.

Günstiger wird es, wenn ihr euch einschränken könnt. Das Paket Dazn Super Sports kostet 24,99 Euro im Monat. Günstiger wird es im Jahresabo. Dann zahlt ihr 19,99 Euro für den Zugriff auf die Bundesligakonferenz, europäische Ligen wie die La Liga aus Spanien, die französische Ligue 1 oder Footballspiele aus der NFL. Die Sonntagsspiele der Bundesliga oder Champions-League-Partien gibt es allerdings nicht zu sehen.

Auch Dazn muss sich aktuell mit dem Verbraucherschutz auseinandersetzen. Der VZBV reichte im April 2024 eine Sammelklage gegen den Anbieter ein. Hintergrund sind die Preiserhöhungen in den Jahren 2021 und 2022. Die VZBV-Vorständin Ramona Pop betrachtet die Aufschläge als „unangemessen benachteiligend und intransparent“. Sie seien deshalb unwirksam.

AboPreisAuflösungParallele StreamsDownloads
Dazn Super Sports24,99 Euro im Monat / 19,99 Euro im Monat im JahresaboFull HD--
Dazn Unlimited44,99 Euro im Monat / 34,99 Euro im Monat im JahresaboFull HD, ausgewählte Spiele in "HDR-Qualität"--
Dazn Unlimited Plus54,99 Euro im Monat im JahresaboFull HD, ausgewählte Spiele in "HDR-Qualität"2 (mit derselben IP-Adresse)ja

Disney Plus

Neues aus den Star-Wars- und Marvel-Universen gibt es bei Disney Plus. Ursprünglich lockte der Micky-Maus-Konzern mit überschaubaren Preisen, mittlerweile hat das Unternehmen aber nachgedreht und die Angebotsstruktur angepasst.

Bildschirm mit Disney Plus

Abonnent:innen von Disney Plus müssen sich auf Neuerungen einstellen. (Foto: Ivan Marc / Shutterstock)

Seit November 2023 gibt es ein Abo mit Werbung. 4K-Material seht ihr nur noch im teuren Premium-Abo für 13,90 Euro im Monat oder 139,90 Euro im Jahr. Das Standard­angebot ohne Werbung liegt jetzt bei 9,99 Euro im Monat oder 99,90 Euro im Jahr.

Und die nächste Preiserhöhung lässt vermutlich nicht lange auf sich warten. In den USA hat der Konzern Mitte September eine neue Struktur verkündet. Dort soll das Werbeabo ab Oktober zwei Dollar teurer werden. Der Preis steigt damit in Übersee auf 11,99 Dollar. Fürs Premium-Abo wird sogar ein Aufschlag von drei Dollar fällig. Es kostet dann 18,99 Dollar.

AboPreisAuflösungParallele StreamsDownloadsWerbung
Disney Plus Standard mit Werbung5,99 Euro im MonatFull HD2neinja
Disney Plus Standard9,99 im Monat / 99,90 Euro im JahrFull HD2janein
Disney Plus Premium 13,99 Euro im Monat / 139,90 Euro im Jahr4K4janein

Netflix

Bei Netflix gibt es längst mehr zu sehen als Stranger Things. Das Angebot an Eigenproduktionen wächst regelmäßig, außerdem gehören auch Spiele zum Umfang. Dafür erhöht der Streaminganbieter seine Preise allerdings sukzessiv. Das Standardabo kostet mittlerweile 13,99 Euro, die Premium-Option mit 4K-Streams sogar 19,99 Euro. Außerdem strich das Unternehmen schon 2023 mit dem Basis-Angebot die günstigste werbefreie Option. Betroffen davon sind neue und wiederkehrende Kund:innen. Bestandskund:innen, die auf den Tarif wechseln wollen, zahlen 9,99 statt 7,99 Euro. Unangetastet bleibt das werbegestützte Abo. Nehmt ihr Reklame in Kauf, zahlt ihr weiterhin 4,99 Euro im Monat.

AboPreisAuflösungParallele StreamsDownloadsWerbung
Netflix Standard mit Werbung4,99 Euro im MonatFull HD2jaja
Netflix Standard13,99 Euro im MonatFull HD2janein
Netflix Premium19,99 Euro im Monat4K4janein

Paramount Plus

Lange Zeit hielt Paramount Plus seine Preise in Deutschland stabil. Mittlerweile hat man sich aber an das Angebot in den USA angepasst. Heißt: Das Basisabo enthält jetzt Werbung und kostet 5,99 Euro im Monat. Das Standardabo kostet 9,99 statt 7,99 Euro, ist dafür werbefrei und Filme wie Serien sind in Full-HD-Auflösung in maximal zwei parallelen Streams zu sehen. Das Nonplusultra gibt es für 12,99 Euro: bis zu vier parallele Streams und Inhalte in 4K.

Beim Umfang macht Paramount Plus keinen Unterschied. Mit jedem Abo könnt ihr auf Highlights wie Star Trek: Strange New Worlds, Tulsa King oder 1883 zugreifen.

AboPreisAuflösungParallele StreamsDownloadsWerbung
Paramount Plus Basis5,99 Euro im MonatFull HD-neinja
Paramount Plus Standard9,99 Euro im MonatFull HD2janein
Paramount Plus Premium12,99 Euro im Monat4K4janein

RTL Plus

Vor allem für Fußballfans ist RTL Plus mittlerweile ein kleiner Geheimtipp. Zum Umfang gehören etwa die Spiele der Conference und Europa League, Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation und in der Nations League, das Topspiel der Premier League und das Topspiel der 2. Bundesliga. Auch Filme und Serien gibt es bei RTL Plus zu sehen. Dazu gehören auch die Reality-TV-Shows von RTL oder Vox oder etwa die Stefan Raab Show.

Im Max-Paket ohne Werbung gibt es das alles für 12,99 Euro im Monat. Könnt ihr mit Werbung vor den Inhalten leben, zahlt ihr 8,99 Euro für das Premium-Paket. Wollt ihr Werbung auch während der laufenden Sendung in Kauf nehmen und gar keinen Sport sehen, werdet ihr 5,99 Euro für das Basis-Paket los. Jahresabos gibt es jeweils nicht.

AboPreisAuflösungParallele StreamsDownloadsWerbung
RTL Plus Basis5,99 EuroHD--vor und im Video
RTL Plus Premium8,99 EuroHD-javor dem Video
RTL Plus Max12,99 EuroHD2janein

Wow

Ein Abo für alles gibt es mittlerweile auch beim Pay-TV-Sender Sky. Grundsätzlich teilt das Unternehmen seinen Streaming­dienst Wow in die Optionen Wow Filme & Serien und Wow Live-Sport auf. Ihr könnt aber auch beides als Komplettpaket buchen.

Regulär zahlt ihr fürs Filme-und-Serien-Abo mit vielen HBO-Produktionen und zeitnahen Premieren von Kinofilmen 9,98 Euro im Monat. Im Jahresbo sinkt der Preis auf 5,98 Euro.

Für den Live-Sport werden derweil 44,99 Euro im Monat fällig. Enthalten sind neben dem Bundesliga-Freitag und -Samstag unter anderem alle Spiele der zweiten Bundesliga, Partien der Premier League, die Formel 1 und Golfturniere der PGA. Die Sonntagsspiele gibt es im Relive nach Abpfiff zu sehen. Verzichten müsst ihr auf die Konferenz, die nun bei Dazn läuft. Bucht ihr eine längere Laufzeit, sinken die monatlichen Preise. Für monatlich 29,99 Euro sichert ihr euch das Sportpaket ein Jahr lang im Abo. In Kombination mit dem Film- und Serien-Paket werden monatlich 34,97 Euro fällig, wenn ihr euch fürs Jahresabo entscheidet. Ein Monatsabo gibt es für die Option nicht.

Bei sämtlichen Angeboten ist außerdem Vorsicht geboten. Standardmäßig ist der Zusatzdienst Wow Premium für sieben Tage gratis enthalten. Kündigt ihr dieses Extra-Abo in der Zeit nicht, kommen zur monatlichen Rechnung fünf Euro obendrauf. Ohne Wow Premium sinkt allerdings die Qualität. Statt in Full HD seht ihr die Inhalte dann nur in HD – und es gibt Werbung vor Serien und Filmen.

AboPreisAuflösungParallele StreamsDownloadsWerbung
Wow Filme & Serien 9,98 Euro im Monat / 5,96 Euro im Monat im JahresaboHD (Full HD mit Wow Premium für 5 Euro monatlich)1 (2 mit Wow-Premium)jaohne Wow Premium vor Start der Wiedergabe
Wow Live-Sport44,99 Euro im Monat / 29,99 Euro im Monat im JahresaboHD (Full HD mit Wow Premium für 5 Euro monatlich)1 (2 mit Wow-Premium)neinWerbung im Live-TV
Alles von Wow34,97 Euro im Monat im JahresaboHD (Full HD mit Wow Premium für 5 Euro monatlich)1 (2 mit Wow-Premium)ja, für Filme und Serienohne Wow Premium vor Start der Wiedergabe, Werbung im Live-TV

So viel kostet Musik-Streaming

Neben den großen Streaming­anbietern für Filme und Serien haben auch Spotify und Co. in der jüngeren Vergangenheit die Preise nach oben angepasst.

Amazon Music Unlimited für Prime-Kund:innen teurer

Seit Februar 2023 verlangt Amazon von Music-Unlimited-Kund:innen mehr Geld. Die Preise änderten sich wie folgt:

  • Einzelmitgliedschaft: 10,99 Euro statt 9,99 Euro
  • Studentenmitgliedschaft: 5,99 Euro statt 4,99 Euro
  • Familienmitgliedschaft: 16,99 Euro statt 14,99 Euro oder 169 statt 149 Euro im Jahresabo

Im August 2023 zog der E‑Commerce-Riese auch bei den Prime-Kund:innen nach, die nun 9,99 Euro im Monat oder 99 Euro im Jahr zahlen müssen.

Apple Music seit 2022 teurer

Diesen Schritt war Apple Music schon im Oktober 2022 gegangen. Seither kostet die Einzelmitgliedschaft 10,99 Euro im Monat. Familien zahlen 16,95 Euro.

Spotify schmeißt Unwillige raus

Seit Anfang August 2025 gelten bei Spotify neue Preise für Neukund:innen. Bestandskund:innen genießen eine Übergangsfrist von drei Monaten. Wer danach der Preiserhöhung nicht zustimmt, fliegt allerdings raus.

  • Einzelmitgliedschaft: 12,99 Euro statt 10,99 Euro
  • Duomitgliedschaft: 17,99 Euro statt 14,99 Euro
  • Familienmitgliedschaft: 21,99 Euro statt 17,99 Euro

Mittlerweile gelten die Preise auch für Bestandskund:innen.

Kommentare (1)

no_Advertising
21.10.2023, 22:00 Uhr

ich habe mal für Prime 69 € im Jahr gezahlt 89 damit ich keine Werbung schauen muss finde ich auch okay aber immer wenn die großen gierig werden floriert der Schwarzmarkt mittlerweile braucht man nicht mal mehr Raubkopien sondern kann Raub streamen und und dauert dauert eine Minute länger zum starten.

1000x besser als Werbung!

