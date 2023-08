Lernen von Top-Athleten: Diese 7 Netflix-Serien verändern deinen Blick auf Erfolg

Sportlerin beziehungsweise Sportler zu sein, bedeutet mehr, als nur körperliche Fähigkeiten zu trainieren. Sport passiert im Kopf. Und insbesondere der Profisport kann uns viel darüber lehren, wie es zum Erfolg in dieser Welt kommt. Nicht wenige Menschen sehen heutige Sportikonen und wollen so sein wie sie. Doch was eben jene oft nicht sehen, ist, was dazu gehört.

Die jahrelange harte Vorbereitung auf den einen großen Moment, der die Karriere ins Rollen bringt, und die Beziehung zu den Menschen, die helfen, Athleten so zu positionieren, dass eben dieser Moment auch kommt. Aber auch die Konflikte, die niemals ausbleiben.

Profisportlerin beziehungsweise -sportler zu sein, bedeutet mehr, als nur Pokale und Medaillen in die Luft zu halten und in Magazinen porträtiert zu werden. Profisport ist eine Lektion in Selbstmanagement und Selbstführung, darin, in einem Wettbewerb den eigenen Platz zu finden und zu verteidigen und oft auch eine Lektion in Demut.

Lektionen aus dem Profisport: Von Ehrgeiz bis Angst

Es gibt unzählige Sportdokumentationen auf Netflix, in denen das mehr als deutlich wird. Ein populäres Beispiel ist The Last Dance, die zehnteilige Doku-Serie über die Karriere von Michael Jordan, die sich jedoch auch mit Mitspielern wie Scottie Pippen und Dennis Rodman sowie dem kometenhaften Aufstieg der Chicago Bulls in der NBA der 90er beschäftigt. Wo Licht ist, ist auch Schatten – und das wird in der Doku ganz besonders deutlich. Hier wird der markanteste Charakterzug von „His Airness“ – wie der Basketballstar ehrfurchtsvoll genannt wird – klar: sein Ehrgeiz.

Seine ganze Karriere verschrieb Michael Jordan dem Ziel, der beste Spieler aller Zeiten zu sein. Ein Status, der bis heute unangetastet bleibt. Doch dieser Ehrgeiz hat auch dazu geführt, dass Jordan selbst zu überbordendem Perfektionismus tendierte und dafür bis heute deutliche Kritik empfängt. Jordan – so zeigt die Doku – war ein Tyrann.

„Gewinnen hat seinen Preis, Führung hat seinen Preis.“ – Michael Jordan

Als sein Teamkollege war die Chance hoch, die Saison mit einer Meisterschaftsparade zu beenden, jedoch auch, ohne Vorwarnung zum persönlichen Boxsack des Mannes zu werden. „Gewinnen hat seinen Preis, Führung hat seinen Preis. Also habe ich Leute mitgezogen, als sie nicht gezogen werden wollten. Ich habe sie herausgefordert, wenn sie nicht herausgefordert werden wollten“, blickt Jordan auf sich selbst erklärend zurück. „So habe ich das Spiel gespielt. Das war meine Mentalität. Wenn du das nicht spielen kannst, spiele nicht mit“, schließt er aufgewühlt ab.

Das Ausnahmetalent ist inzwischen 60 Jahre alt und spielt das Spiel längst nicht mehr. Er genießt seinen Ruhm und hat in seiner Villa genug Zeit, um über seine Erfolge und Misserfolge, seine Stärken und Schwächen, seine guten und schlechten Seiten nachzudenken. Darüber sprechen er und seine Mitstreiter in The Last Dance schonungslos – und davon können Zuschauende lernen.

Spieler wie Michael Jordan sind Karrieristen. Wir alle kennen sie im eigenen Arbeitsalltag, manche mögen selber Karrierist sein. Aber auch hinter diesen vermeintlichen Überfliegern stehen Mentorinnen und Mentoren, die sie aufbauen – im Falle der Basketball-Legende war das Bulls-Trainer Phil Jackson. Von Menschen wie Jackson handelt eine neue Sportdoku, die ebenfalls ihr Debüt auf Netflix feierte: The Playbook lässt die Coaches berühmter Sportlerinnen und Sportler zu Wort kommen – darunter Patrick Mouratoglou, der seit 2012 die Tennislegende Serena Williams trainiert.

Williams hatte zu dieser Zeit ein Formtief. Als Mouratoglou anfing, sie zu trainieren, hatte sie gerade ihre erste Niederlage in der Eröffnungsrunde eines Grand-Slam-Turniers erlitten und ist in der ersten Runde der French Open ausgeschieden. Für eine Profisportlerin wie sie eine harte Erfahrung, die sie jedoch noch öfter im Leben machen musste – zuletzt nach der Geburt ihrer Tochter, die sie fast nicht überlebt hätte.

„Ich habe sie studiert, auf jedes Detail geachtet.“

Dass Mouratoglou sich Serena Williams annahm, war gut. Denn der Franzose und die US-Amerikanerin sind ein perfektes Team. Patrick Mouratoglou gilt als enorm emphatisch und einfühlsam. Er kann sich in Menschen hineinversetzen, sie studieren, ihre Stärken und Schwächen erkennen und mit einer ruhigen Hand daran arbeiten. Dabei galt sein eigenes Talent für ihn lange Zeit als Nachteil. Der Coach war als Junge schüchtern und hatte Probleme, auf andere Menschen zuzugehen.

„Als Kind habe ich in der Schule mit niemandem geredet“, sagt er in The Playbook. „Aber ich habe anderen zugeschaut, wie sie miteinander interagierten, ihre Gesichtszüge beobachtet, um zu verstehen, was sie fühlten. Ich habe auf jedes Detail geachtet.“ Die Fähigkeit, andere zu lesen, wurde später seine größte Stärke. Und das ist auch eine von mehreren Lektionen, die er den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgibt: Mach deine Schwäche zu einer Stärke. Und: Hab Vertrauen in dich!

Sportdokus, von denen du für das Leben lernst

Der Profisport und die Geschichten der Menschen dahinter bieten eine gigantische Sammlung an Lektionen. Selbst Sportmuffel, die nur wenig Sinn für Basketball, Tennis, Fußball, American Football oder Motorsport haben, können aus den Erfahrungen der Sportlerinnen und Sportler viel lernen. Wir haben deshalb an dieser Stelle sieben Sportdokumentationen kuratiert, die Netflix-Nutzerinnen und -Nutzer durch spannende Abende tragen.

Von The Last Dance über The Playbook bis hin zu weiteren Neuerscheinungen und Klassikern: Jede der Dokumentationen handelt von Siegen und Niederlagen und gibt eine Ahnung, was in den Menschen vor sich geht, die es zu Höchstleistungen brachten – aber auch, wie sie dort hingekommen sind. Oft, so zeigt sich, hat die sprichwörtliche Medaille eben doch zwei Seiten – wie auch bei Michael Jordan oder Patrick Mouratoglou. Erfolg, das wird klar, ist keine Einbahnstraße.

1. The Last Dance

Angeschlagen und erschöpft beenden die Bulls ihren „Last Dance“ mit einer sechsten Meisterschaft. Die Stars blicken zurück auf eine Ära mit Höhen und Tiefen.

2. The Playbook

Trainerinnen und Trainer mit Meisterschafts-Lebensläufen teilen ihre persönlichen Regeln für den Erfolg im Sport – und nicht zuletzt auch für das Leben.

3. Last Chance U

Talentierte Sportler mit schwierigen Vergangenheiten haben ihre große Chance verpasst – oder etwa nicht? Wie sie sich eine zweite erkämpften.

4. Ikarus

In dieser Oscar-prämierten Dokumentation wird das Spotlight auf Doping geworfen. Gewinnen um jeden Preis? Nicht jeder Sieg schmeckt gleich.

5. Losers

Wie gehen wir in einer „Winner takes it all“-Gesellschaft mit Niederlagen um? Athleten erzählen, wie sie sie in einen menschlichen Triumph verwandelten.

6. Formula 1: Drive to Survive

Der Erfolgsdruck auf Formel-1-Piloten ist gigantisch – auch neben der Rennstrecke. Das bekommen oft ihre Familien zu spüren, die mit ihnen fühlen.

7. Sunderland ’Til I Die

Für den AFC Sunderland war der Abstieg eine Katastrophe. Doch die Saison 2017/18 sollte zeigen: Das Tal der Tränen war noch nicht erreicht.

