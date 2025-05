Netflix: Warum ihr künftig mit noch mehr Werbung rechnen müsst

Schon seit mehreren Jahren bietet Netflix eine Abostufe, die sich an alle Streaming-Fans richtet, die mit Werbeunterbrechungen leben können. Das „Standardabo mit Werbung“ kostet hierzulande 4,99 Euro im Monat. Gerade im Vergleich zum Abo ohne Werbung ist die Preisersparnis hoch. Denn dafür bezahlen Netflix-Kund:innen monatlich 13,99 Euro. Und dieser Unterschied schlägt sich auch in der Beliebtheit des Werbeabos nieder.

Netflix: Neue Formate für erfolgreiches Werbeabo

Wie Media Play News berichtet, sollen weltweit mittlerweile 94 Millionen User:innen ein Abo mit Werbeunterbrechungen abgeschlossen haben. Im vergangenen November waren es noch 70 Millionen Abonnent:innen und Anfang 2024 sogar „nur“ 40 Millionen. Dementsprechend ist der Zulauf für das günstige Netflix-Abo enorm. Laut dem Streaming-Riesen entscheiden sich inzwischen rund 50 Prozent aller neuen Abonnent:innen für dieses Angebot.

Amy Reinhard, President of Advertising bei Netflix, verriet zudem, dass sich die Werbung enorm für Werbetreibende lohnt: „Wenn man uns mit der Konkurrenz vergleicht, ist die Aufmerksamkeit von Anfang an höher und endet auch an einem höheren Punkt. Und noch beeindruckender ist, dass unsere Mitglieder Mid-Roll-Werbung genauso viel Aufmerksamkeit schenken, wie den Serien und Filmen selbst“. Bei Mid-Roll handelt es sich um Werbeunterbrechungen, die mitten im gestreamten Inhalt platziert werden.

Aufgrund des großen Erfolges dürften die Werbeeinblendungen künftig nicht abnehmen, sondern mehr werden. Denn 2025 will Netflix seine Werbeeinahmen verdoppeln. Wie ArsTechnica berichtet, experimentiert Netflix schon jetzt damit, wie viel Werbung sie ausspielen können und welche unterschiedlichen Arten von Werbeunterbrechungen Kund:innen wirklich sehen wollen. So gibt es mittlerweile erste Tests mit Werbevideos, die immer dann gespielt werden, wenn ihr eine Serie oder einen Film pausiert.

Die neuen Werbeformate entstehen über Netflix eigene Werbeplattform, die zunächst in Kanada und in den USA gestartet wurde. Künftig soll sie aber in allen Ländern ausgerollt werden, die Netflix-Abos mit Werbung anbieten – also auch hierzulande. Über die Plattform arbeitet Netflix etwa an Formaten wie interaktiven Clips und Mid-Roll-Werbung, die von KI generiert wurde.

