Ein Foto genügt: Bei Netto Nord funktioniert die Reklamation jetzt per App

Die dänische Discounter-Kette Netto Nord hat die digitale Rückerstattung für Lebensmittel und Getränke Mitte Oktober 2023 eingeführt. Im Rahmen des Launches der neuen App Netto Plus können Produkte, die nicht in Ordnung sind, reklamiert werden.

Anzeige Anzeige

Dafür müssen Kund:innen die Ware über die App melden. Das funktioniert so: Auf dem digitalen Kassenbon muss das Produkt markiert werden. Dann muss die:der Nutzer:in ein Foto hochladen und einen kurzen Text dazu verfassen, warum die Ware nicht in Ordnung ist.

Reklamation wird geprüft

Die Reklamation wird anschließend geprüft. Wird sie bewilligt, bekommen Kund:innen den zu erstattenden Betrag in Form eines Gutscheins ausgezahlt. In Einzelfällen, so heißt es in der App, können Kund:innen gebeten werden, das reklamierte Lebensmittel oder Getränk zu einer Filiale zu bringen.

Anzeige Anzeige

Reklamiert werden kann generell Ware, die nicht frisch ist – so steht es in der Beschreibung der App. Wie genau diese Frische allerdings definiert wird, ist offen. Ebenso ist unklar, wie etwa mit Produkten verfahren wird, die zumindest teilweise verzehrt worden sind. Die digitale Reklamations-Funktion soll Netto Nord als erster Lebensmittelhändler in Deutschland eingeführt haben, wie die Lebensmittel Zeitung berichtet. Die Discounter-Kette hat im Norden und Osten von Deutschland Filialen.

Apps als beliebtes Mittel zur Kundenbindung

Die neue App Netto Plus reiht sich in eine Reihe von App-Angeboten von Discountern ein. So bietet die Netto-Plus-App etwa eine digitale Bezahlfunktion. Penny hat beispielsweise die Funktion Scan & Go in der eigenen App, mit der Produkte selbst gescannt werden und an eigenen Kassen bezahlt werden können.

Anzeige Anzeige

Generell sind Apps derzeit ein beliebtes Mittel zur Kundenbindung, auf das auch andere Supermärkte setzen. Besonders beliebt sind digitale Kundenkarten und Treuepunkt-Aktionen. Außerdem nimmt der Anteil der Gamification in Apps immer weiter zu, sowie individuelle Coupons, die Nutzer:innen in den Apps angezeigt werden.

Mehr zu diesem Thema