Die erste Verkehrsampel Deutschlands wurde 1924 in Berlin aufgestellt. Tatsächlich sind die Signalgeber aber schon deutlich älter. Schon 1868 gab es eine erste „Ampel“ in London. Allerdings wurde diese damals noch mit Gas betrieben und musste manuell von Polizisten gesteuert werden. Zudem explodierte die Ampel schon wenige Wochen nach Inbetriebnahme durch ein Gasleck. Aber schon damals gab es Signale in Rot und Grün, die Autos und Passant:innen vorgaben, wann sie sich bewegen durften.

Anzeige Anzeige

Eine vierte Ampelfarbe für autonome Fahrzeuge

So wie im Laufe der Zeit auch Gelb zu den Ampelfarben hinzugekommen ist, könnte in Zukunft ein weiteres Signal auf den Verkehrsampeln zu finden sein. Zumindest dann, wenn es nach Forscher:innen der North Carolina State University (NC State) geht, wie Union Rayo berichtet. Sie planen, ein weißes Signal zu den herkömmlichen Farben hinzuzufügen, um Verkehrssituationen mit autonomen Fahrzeugen sicherer und unkomplizierter zu machen.

Demnach würde das weiße Signal auf der Ampel immer dann leuchten, wenn sich eine Vielzahl von autonomen Fahrzeugen der Kreuzung nähert. Sobald das der Fall ist, wird die Verkehrsführung von den Fahrzeugen selbst kontrolliert, statt von der Ampel. Die autonomen Autos kommunizieren untereinander, um den schnellsten und effizientesten Ablauf für die aktuelle Verkehrslage zu finden. Sie müssen nicht auf die bekannten Signale warten und können schneller vorankommen.

Anzeige Anzeige

Menschlichen Fahrer:innen wird hingegen durch das weiße Licht signalisiert, dass sie den autonomen Fahrzeugen vor ihnen folgen sollen. Sobald an der Kreuzung wieder weniger autonome Fahrzeuge fahren, würde die neue Ampel zurück auf die bekannten Farben schalten. Die Forscher:innen versprechen sich davon, dass es zu weniger Staus mit autonomen Fahrzeugen kommt. Je nach Aufkommen der selbstständigen Autos könnten sich Verzögerungen laut ersten Studien um 94 Prozent reduzieren.

Heute mag das hohe Aufkommen von autonomen Fahrzeugen an einer Ampel noch ein seltener Fall sein. Sobald mehr Robo-Taxis oder auch autonome Busse auf den Straßen unterwegs sind und die Technik auch im Privatbereich angekommen ist, könnte sich das aber ändern. Um dafür gewappnet zu sein, wollen die Forscher:innen ihre Idee jetzt in ersten kontrollierten Umgebungen austesten. Abschließend betonen die Forscher:innen, dass das weiße Signal künftig auch noch zu einer anderen Farbe geändert werden könnte. Wichtig ist demnach nur, dass sich die Farbe leicht von den anderen unterscheiden und erkennen lässt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Vorurteile gegen E-Autos – und was an ihnen dran ist