Neue Cybersecurity-Initiative für bedrohte Personen: Apple spendet iPhone 17 an Aktivisten

iPhone-Hersteller Apple erweitert sein bestehendes Cybersecurity-Programm für die Zivilgesellschaft, für das bereits im Jahr 2022 insgesamt 10 Millionen US-Dollar bereitgestellt wurden. Die neue Initiative zielt speziell auf Aktivisten, Journalisten und Bürgerrechtler ab, die von gezielter Spionagesoftware bedroht sind. Die iPhones sollen über zivilgesellschaftliche Organisationen an gefährdete Nutzer verteilt werden, teilt Apple mit. Details zum genauen Verteilungsprozess stehen noch aus.

Speicherschutz durch neue Hardware

Die iPhone-17-Modelle verfügen über eine neue Sicherheitsfunktion namens Memory Integrity Enforcement (MIE). Diese soll komplexe Angriffe unterbinden, die Speicherfehler ausnutzen. Die dafür notwendige Hardwarekomponente ist in den neuen A19- und A19 Pro-Chips verbaut, die in allen aktuellen iPhone-Modellen (17, 17 Pro, 17 Pro Max und Air) zum Einsatz kommen.

Laut Apple können mit MIE auch Angriffe über die sogenannte spekulative CPU-Befehlsausführung wie Spectre V1 gestoppt werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Das Betriebssystem iOS 26 enthält ebenfalls neue Schutzmaßnahmen, die jedoch erst mit den neuen Geräten vollständig wirksam werden.

Früherkennung von Angriffsversuchen

MIE kombiniert verschiedene Techniken, um zu verhindern, dass Schadsoftware in unerlaubte Speicherbereiche eindringt. An der Entwicklung arbeitete ein spezielles Offensive-Research-Team mit, das das System über fünf Jahre praktisch testete und gegen entdeckte Angriffsmethoden absicherte.

Apple gibt an, dass verschiedene reale Angriffsszenarien über iMessage, Safari sowie Kernel-Exploits durch MIE unterbunden werden können. Dies weckt die Hoffnung, dass Sicherheitslücken sehr früh in der Angriffskette abgefangen werden können – ein wichtiger Fortschritt, da selbst nach umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen immer wieder ausnutzbare Speicherfehler in Code auftreten können.