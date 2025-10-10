Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Neue Cybersecurity-Initiative für bedrohte Personen: Apple spendet iPhone 17 an Aktivisten

Apple stellt 1000 iPhone-17-Geräte für gefährdete Bürgerrechtler aus der Zivilgesellschaft bereit, um sie vor gezielter Spyware zu schützen. Die Smartphones verfügen über neue Sicherheitsfunktionen, die komplexe Hackerangriffe abwehren sollen.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Neue Cybersecurity-Initiative für bedrohte Personen: Apple spendet iPhone 17 an Aktivisten

Mitglieder zivilgesellschaftlicher Organisationen werden zunehmend angegriffen (Bild: Skorzewiak / Shutterstock)

iPhone-Hersteller Apple erweitert sein bestehendes Cybersecurity-Programm für die Zivilgesellschaft, für das bereits im Jahr 2022 insgesamt 10 Millionen US-Dollar bereitgestellt wurden. Die neue Initiative zielt speziell auf Aktivisten, Journalisten und Bürgerrechtler ab, die von gezielter Spionagesoftware bedroht sind. Die iPhones sollen über zivilgesellschaftliche Organisationen an gefährdete Nutzer verteilt werden, teilt Apple mit. Details zum genauen Verteilungsprozess stehen noch aus.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Speicherschutz durch neue Hardware

Die iPhone-17-Modelle verfügen über eine neue Sicherheitsfunktion namens Memory Integrity Enforcement (MIE). Diese soll komplexe Angriffe unterbinden, die Speicherfehler ausnutzen. Die dafür notwendige Hardwarekomponente ist in den neuen A19- und A19 Pro-Chips verbaut, die in allen aktuellen iPhone-Modellen (17, 17 Pro, 17 Pro Max und Air) zum Einsatz kommen.

Laut Apple können mit MIE auch Angriffe über die sogenannte spekulative CPU-Befehlsausführung wie Spectre V1 gestoppt werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Das Betriebssystem iOS 26 enthält ebenfalls neue Schutzmaßnahmen, die jedoch erst mit den neuen Geräten vollständig wirksam werden.

Anzeige
Anzeige

Früherkennung von Angriffsversuchen

MIE kombiniert verschiedene Techniken, um zu verhindern, dass Schadsoftware in unerlaubte Speicherbereiche eindringt. An der Entwicklung arbeitete ein spezielles Offensive-Research-Team mit, das das System über fünf Jahre praktisch testete und gegen entdeckte Angriffsmethoden absicherte.

Apple gibt an, dass verschiedene reale Angriffsszenarien über iMessage, Safari sowie Kernel-Exploits durch MIE unterbunden werden können. Dies weckt die Hoffnung, dass Sicherheitslücken sehr früh in der Angriffskette abgefangen werden können – ein wichtiger Fortschritt, da selbst nach umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen immer wieder ausnutzbare Speicherfehler in Code auftreten können.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren