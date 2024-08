Erstes Kennenlernen bei World of Warcraft: Wie eine neue Dating-App Gamer überzeugen will

Statt sich beim ersten Date im Restaurant anzuschweigen, lieber gemeinsam World of Warcraft zocken. Darauf setzt die neue App Date Like Goblins, die gerade bei Kickstarter um Unterstützung wirbt.

Date Like Goblins richtet sich speziell an Gamer. Die sind eher introvertiert, neurodivergent oder gar im Autismusspektrum. Flirten mit wildfremden Menschen ist eher nicht so ihr Ding. So zumindest das Klischee, dass auch Date Like Goblins in seiner Beschreibung bedient.

Die Nutzer:innen suchen nach einem Gegenpart mit ähnlichen Interessen und passenden Lieblingsspielen. Dann verabredet man sich über die App für eine Runde in einem Multiplayer Game wie Final Fantasy oder Stardew Valley. Über Discord unterhält man sich dabei via Voice Chatting.

Warum aber Goblin, also eine Art Troll oder Kobold? Nicht wegen der Optik der User:innen, sondern eher, weil man in der App im Goblin-Modus daten soll. Sich also so zu geben, wie man wirklich ist. Ohne mit Hochglanzbildern für sich zu werben, oder die beste Version seiner Selbst sein zu müssen, wie das auf Tinder und anderen konventionellen Plattformen Usus ist.

Oxford English Dictionary kürte Goblin Mode übrigens zum Wort des Jahres 2022. Allerdings in negativer Konnotation, als „ein demonstrativ egomanes, faules und schludriges Verhalten, jegliche Erwartungen an einen selbst ablehnend“.

Ihre App soll sich laut der Gründerin Lise Keeney nicht wie ein Date anfühlen, sondern wie eine Party. In diesem Fall eine LAN-Party.

Mensch oder Goblin: So funktioniert das Gamer-Dating

Wer auf Date Like Goblins ein Profil anlegen will, geht zunächst nicht anders vor als bei klassischen Datingportalen. Man kann sich, seine Vorlieben und Bedürfnisse vorstellen. Zum Beispiel kannst du schreiben, wie dein Goblin Mode so aussieht.

Wie bei Tinder und Co. kannst du dann ein oder mehrere Bilder hochladen. Doch hier beginnt schon eine Abweichung zu auf die Optik fixierten Swipe-Apps. Es gibt nämlich drei Modi für die Darstellung von Fotos. Es gibt den Menschen-Modus, bei dem deine Bilder allen User:innen angezeigt werden. Und es gibt den Goblin-Modus. Er funktioniert völlig ohne Fotos. Du postest keine Bilder und dir werden auch keine Fotos von anderen Profilen gezeigt.

Zwischen diesen beiden Extremformen gibt es noch den Halbling-Modus. Darin werden dir Bilder von anderen Menschen gezeigt, deine Fotos werden dir anderen Menschen gezeigt. Sobald du aber Interesse an einem Goblin gezeigt hat, verschwinden deine Fotos in deiner Kommunikation mit ihm.

Wenn du dein Profil eingerichtet hast, kannst du nach einem passenden Match suchen. Algorithmen, die einen automatisch passenden Profilen zuordnet, gibt es hier nicht. Du musst von Hand nach Parametern filtern. Zum Beispiel, ob du einen Menschen oder Goblin suchst oder welche deine Lieblingsspiele sind.

Eine wichtige Rolle spielt dein Kalender. Dort kannst du eintragen, wann du Zeit für ein Game-Date hast und welches Spiel ihr zocken wollt.

Date Like Goblins funktioniert übrigens nicht nur für Personen, die nach Partner:innen fürs Leben suchen. Du kannst auch nur Freunde finden oder nach einem Mitspielenden suchen. Gleich auf der Startseite kann man zwischen den Optionen Single und Nicht-Single wählen. Diese Möglichkeit gibt es auch bei etablierten Plattformen wie Bumble.

Date Like Goblins ist kompatibel mit einschlägigen Gaming-Plattformen wie Steam oder Playstation Network. Bisher werden in der App nur wenige Spiele angezeigt, neben World of Warcraft und Final Fantasy XIV sind dies Magic Gathering Arena, It Takes Two oder Phasmophobia.

Die Beta-Version wurde im Juni an ausgewählte Testpersonen verschickt. Wenn bis zum 14. September bei Kickstarter 66 464 Dollar zusammenkommen, soll die App Ende September für ihre Crowdfunder erhältlich sein.

