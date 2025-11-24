Acht Jahre und mehr als 1.250 Einsprüche hat es gebraucht, aber im Dezember 2025 soll es endlich so weit sein. Wie der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird dann eine DIN-Norm in Kraft treten, die die Nutzung von Balkonkraftwerken vereinfacht.

DIN-Norm für Balkonkraftwerke: Schukostecker und erhöhte Maximalleistung

Die DIN VDE V 0126-95 beschreibt „Sicherheitsanforderungen und Prüfungen für laienbedienbare, steckfertige Fotovoltaik-Systeme für den Parallelbetrieb“. Die Norm baut auf die Änderung im vergangenen Jahr auf, die die Maximalleistung von 800 Watt für Balkonkraftwerke erlaubte. Vor der Änderung durften die Geräte lediglich eine Maximalleistung von 600 Watt aufweisen.

Jetzt dürfen Nutzer:innen 800 Watt in das eigene Stromnetz einspeisen, wenn ein Wechselrichter genutzt wird. Zudem sieht die DIN vor, dass die maximale Modulleistung von Balkonkraftwerken bei 960 Watt liegen darf, wenn kein Wieland-Anschluss genutzt wird. Solche Balkonkraftwerke dürfen künftig einfach über einen Schukostecker mit dem Hausnetz verbunden werden.

Um diese Anschlussart für Nutzer:innen sicher zu machen, sieht die DIN-Norm einige Schutzmaßnahmen vor, die Hersteller von Balkonkraftwerken erfüllen müssen. Dazu zählen etwa ein interner Trennschalter oder ein modifizierter Haushaltsstecker mit Schutzumhüllung. Der Schutz kann aber auch im Wechselrichter erfolgen, wenn dort eine galvanische Trennung umgesetzt werden kann.

Ferner dürfen Balkonkraftwerke eine maximale Leistung von 2.000 Watt erbringen, wenn sie mit einem Wieland-Anschluss angeschlossen werden. Der Anschluss bietet weitere Schutzmechanismen, um die höhere Leistung sicher nutzbar zu machen. Der Nachteil für Nutzer:innen: Ein solcher Anschluss muss professionell installiert werden. Die Installation eines Balkonkraftwerks mit maximal 960 Watt und Schukostecker ist für viele Nutzer:innen also die deutlich einfachere Option. Achtung: Wenn ihr neben der direkten Einspeisung ins Stromnetz einen Stromspeicher nutzen wollt, gelten noch einmal andere Regeln. Diese werden aber wohl erst im kommenden Jahr verabschiedet.

Wer jetzt anlässlich des Black Friday oder in der Cyber Week ein Balkonkraftwerk erwirbt, sollte darauf achten, dass dieses die besagte Norm einhält. Denn Anlagen, die über die Grenzen der Norm hinausgehen, gelten nun nicht mehr als „einfaches Balkonkraftwerk“, sondern eher als „reguläre Photovoltaik-Anlage“, was zusätzliche Anforderungen (Fachinstallation, Anmeldung beim Netzbetreiber) mit sich bringen kann.

Auch wenn Händler:innen erklären, es könne sich daher lohnen, eine Anlage noch im November, also vor dem Inkrafttreten der neuen DIN-Norm, (einfacher) anzumelden, auch wenn diese oberhalb der 960-Watt-Grenze liegt, ist das eine rechtliche Grauzone, insbesondere im Hinblick auf zukünftigen Versicherungsschutz. Denn bisher war der Schuko-Stecker „geduldet“, aber es gab keine normativ bindende Norm, die ihn sicher und standardisiert geregelt hätte.

Laut Ansgar Hinz, Vorstandsvorsitzender des VDE, zeigt die DIN-Norm Endverbraucher:innen, was sie beachten müssen und welche Voraussetzungen ein Balkonkraftwerk erfüllen muss, um sicher betrieben werden zu können. Dennoch deckt die neue DIN-Norm nicht alle Anwendungsfälle ab, wie die VDE betont. Steckersolargeräte mit Energiespeicher müssen weitere Anforderungen erfüllen. Um diese ebenfalls künftig transparent für Verbraucher:innen aufzulisten, arbeitet das Gremium schon an einer eigenen Norm für die Nutzung von Energiespeichern bei Balkonkraftwerken.

