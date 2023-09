Kopfschütteln: Diese neuen Emojis findet ihr bald auf eurem Smartphone

Es wird nicht mehr allzu lange dauern, und neue Emojis werden verfügbar sein. Das Unicode-Konsortium hat Emoji 15.1 offiziell genehmigt, was die Basis für die neuen Emojis ist. Wann genau diese verfügbar sein werden, ist laut The Verge noch nicht klar.

Anzeige Anzeige

Kopfschütteln und ein Phoenix-Emoji

Unicode ist das globale Kodierungssystem, das alle existierenden Textzeichen und Symbole umfasst. So können Informationen ohne technische Hürden ausgetauscht werden.

Auf welche Emojis man sich nun freuen kann? Zuallererst sollte man sich bewusst machen, dass es nicht so viele neue Emojis geben wird wie in früheren Versionen. Emojipedia spricht von zehn Neuheiten. Ins Auge fallen dabei zwei kopfschüttelnde Emojis, ein Phoenix-Emoji und eine Eisenkette, die in der Mitte gebrochen ist. Weniger spektakulär sind die Limette und ein brauner Pilz. Vier der neuen Emojis bilden neue Familiengrößen ab.

Anzeige Anzeige

Mehrere bereits bestehende Emojis bekamen neue Richtungen, wie etwa einige, die Personen im Rollstuhl abbilden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dauert es Monate, bis sie für alle verfügbar sind?

Das Unicode-Konsortium ließ verlauten, dass alle neuen Emojis vom „Unicode-Emoji-Unterausschuss“ geprüft und auf der Grundlage der „Emoji-Auswahlfaktoren bei der Einreichung von Emoji-Vorschlägen“ ausgewählt worden seien.

Anzeige Anzeige

Wann die neuen Emojis für alle verfügbar sein werden, ist noch unklar. Laut The Verge dauere es manchmal Monate, bis große Unternehmen wie Apple und Microsoft die Unterstützung für die neuen Emojis in ihre Software integrieren. Womöglich müssen sich viele also noch etwas gedulden.

Emojis können auch vorgeschlagen werden

Wer jetzt schon das Gefühl hat, dass immer noch bestimmte Emojis im Sortiment fehlen, kann selbst tätig werden und Vorschläge einreichen. In den Unicode-Richtlinien ist nachzulesen, welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen. Hetzen müssen sich Interessierte nicht, denn die nächsten Einreichungen werden erst im April 2024 wieder möglich sein.

Anzeige Anzeige

In der Emoji-Welt tut sich aktuell einiges. Google hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass nun direkt über die Google-Suche neue Emojis individuell kreiert werden können, indem zwei Emojis miteinander kombiniert werden. Möglich macht das die Webversion von Emoji Kitchen.

Mehr zu diesem Thema Smartphone Emoji