Neue EU-Verordnung: Meta zieht Konsequenzen und stellt politische Anzeigen ein

Meta ist schon seit Längerem dafür bekannt, mit den rechtlichen Entscheidungen aus Brüssel nicht einverstanden zu sein. Wie Heise berichtet, hat der Tech-Konzern jetzt dennoch angekündigt, politische Werbung innerhalb der EU in Folge einer neuen Verordnung komplett einstellen zu wollen. Betroffen sind alle sozialen Netzwerke des Unternehmens wie Facebook, Instagram und Whatsapp.

Politische Werbung soll transparenter werden

Im Oktober 2025 tritt die neue EU-Verordnung zu Transparenz und Targeting bei politischer Werbung (TTPA) in Kraft. Ziel ist es, Manipulation und Desinformation im Vorfeld von Wahlen zu verhindern. Die Verordnung verpflichtet Plattformen unter anderem dazu, politische Anzeigen eindeutig zu kennzeichnen und offenzulegen, wer für sie bezahlt hat.

Darüber hinaus untersagt die TTPA den Einsatz sensibler personenbezogener Daten für die Ausspielung politischer Werbung. Dazu zählen Informationen wie ethnische Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung oder Daten von Minderjährigen. Auch sogenannte Mikro-Targeting-Praktiken sollen damit deutlich eingeschränkt werden.

Der Einsatz solcher Daten hatte in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt – besonders nach dem Skandal um Cambridge Analytica, bei dem Daten von Facebook-Nutzer:innen für politische Kampagnen wie den Brexit oder die US-Präsidentschaftswahl 2016 missbraucht wurden. Auch in Deutschland sehen viele die Gefahren: Laut einer Bitkom-Umfrage glauben 88 Prozent, dass ausländische Akteur:innen versuchen, Wahlen durch Social Media zu beeinflussen.

Ein Angriff auf Metas wichtigstes Geschäftsmodell?

Meta übt scharfe Kritik an der neuen Regulierung. In einem Blog-Beitrag des Unternehmens heißt es, die TTPA führe zu einem „unhaltbaren Maß an Komplexität und rechtlicher Unsicherheit“. Die neuen Vorschriften seien mit erheblichen zusätzlichen Anforderungen für Prozesse und Systeme verbunden. Vor allem sieht Meta darin eine Bedrohung für die personalisierte Werbung – und damit für ein Geschäftsmodell, das lange Zeit als Herzstück der Plattformen galt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Meta EU-Verordnungen öffentlich kritisiert. Erst kürzlich gab der Konzern bekannt, dass er sich nicht dem freiwilligen Verhaltenskodex beugen wolle, da dieser technologische Innovationen gezielt behindere. Der Kodex sieht unter anderem vor, die Funktionsweise von KI-Modellen zu dokumentieren und urheberrechtlich geschützte Daten beim Training auszuschließen. Darüber hinaus sollen Urheber:innen die Möglichkeit haben, ihre Inhalte auf Wunsch löschen zu lassen.

Meta befürchtet, dass die neue TTPA-Verordnung für Nutzer:innen weniger relevante Inhalte und für Werbungtreibende eine geringere Reichweite zur Folge haben wird. Trotz Gesprächen mit politischen Entscheidungsträger:innen konnte wohl keine andere praktikable Lösung gefunden werden. Deshalb hat sich Meta entschieden, auf politische Werbung in der EU zu verzichten – eine Entscheidung, die laut dem Unternehmen auch andere Plattformen treffen könnte.

Der Tech-Konzern, der hinter einigen der wichtigsten Social-Media-Plattformen Europas steht, betont gleichzeitig, dass ein politischer Diskurs weiterhin möglich sein soll. Nutzer:innen, darunter auch Politiker:innen und Parteien, sollen weiterhin die Möglichkeit haben, politische Beiträge zu veröffentlichen, Debatten zu führen oder Wahlkampfthemen zu diskutieren, solange dies nicht im Rahmen bezahlter Werbung geschieht. In anderen Regionen der Welt will Meta politische Werbung weiterhin anbieten und mit eigenen Transparenz-Tools begleiten.

