Neue Hoffnung für Europas Chipbranche: FMC plant Megafabrik bei Magdeburg

Das Dresdner Startup FMC plant den Bau einer neuen Halbleiterfabrik in Deutschland – genauer gesagt in Sülzetal nahe Magdeburg. Wie das Handelsblatt berichtet, wird derzeit eine Absichtserklärung mit dem Land Sachsen-Anhalt vorbereitet. Das Ziel bestehe darin, die europäische Souveränität bei kritischen Speichertechnologien zu stärken.

Technologie-Rückkehr nach Europa

Die von FMC geplante Fabrik wäre die erste größere Produktion von Speicherchips in Europa seit der Insolvenz von Qimonda im Jahr 2009. Ursprünglich hatte zwar der US-Chiphersteller Intel geplant, rund 30 Milliarden Euro in einen Standort in Magdeburg zu investieren. Im vergangenen Jahr erklärte das Unternehmen allerdings, die Pläne vorerst auf Eis zu legen. Nach diesem Rückschlag seien die Gespräche mit FMC ein wichtiger Plan B gewesen, so Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze von der CDU. „Wir begrüßen, dass FMC mit seiner Entscheidung einen wichtigen Beitrag für Industrie und Innovation leisten will – für die Region, für Deutschland und für Europa.“

FMC wurde 2016 im Umfeld der TU Dresden gegründet und entwickelt besonders energieeffiziente Speicherzellen, die vor allem für KI-Rechenzentren von großer Bedeutung sind. Dadurch könnte das Startup nicht nur Europas strategische Unabhängigkeit bei Schlüsseltechnologien stärken, sondern auch dabei helfen, den wachsenden Energiebedarf im KI-Zeitalter zu senken. Laut dem Handelsblatt plant FMC ein Investitionsvolumen von rund drei Milliarden Euro in Sachsen-Anhalt, wovon etwa die Hälfte durch staatliche Fördermittel gedeckt werden soll, um das Vorhaben wirtschaftlich tragfähig zu machen.

Die Finanzierung ist noch offen

„Wir wollen mit unserem Vorhaben die europäische Technologiesouveräniät und Resilienz bei systemkritischen Speicherchips stärken“, so FMC-Chef Thomas Rückes. Ob die Fabrik bei Magdeburg tatsächlich gebaut wird, steht allerdings noch nicht fest. Die Umsetzung des Projekts steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung sowie weiterer Genehmigungen. FMC verhandelt eigenen Angaben zufolge seit geraumer Zeit mit Bund, Land und der EU über mögliche Subventionen.

Im Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung sind zwar bereits zwei Milliarden Euro für die Chipindustrie reserviert – allerdings muss FMC hier mit rund 25 anderen Projekten um die begrenzten Mittel konkurrieren. Klar ist: Alles wird nicht realisiert werden können, denn in Summe würden wohl rund sechs Milliarden Euro benötigt. Allein der US-Chiphersteller Globalfoundries soll für sein Bauvorhaben in Dresden mehrere Hundert Millionen Euro bekommen.

