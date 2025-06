Neue Nachricht von Whatsapp? Darum chattet der Messenger jetzt mit euch

Erst in jüngster Vergangenheit hat Whatsapp eine Reihe von Neuerungen für den beliebten Messenger angekündigt, die zahlreiche Verbesserungen an Chats, Videoanrufen und Kanälen vornehmen. Jetzt melden sich die Verantwortlichen mit der nächsten Ankünigung. Schon bald schreibt euch Whatsapp selbst über Whatsapp Nachrichten.

Anzeige Anzeige

Diese Nachrichten bekommt ihr von Whatsapp

Wie das Unternehmen angekündigt hat, wird es künftig einen offiziellen Whatsapp-Chat für alle User:innen geben. Ihr dürftet also bald Whatsapp in der Liste eurer Kontakte entdecken und womöglich schon die erste Nachricht vom Messenger bekommen. Die Verantwortlichen nutzen den direkten Privat-Chat mit euch, um euch über Neuerungen und mögliche Gefahren auf dem Laufenden zu halten.

So bekommt ihr etwa von Whatsapp Nachrichten über den Release und die Funktionsweise neuer Features. Sollte es vermehrt zu Phishing-Angriffen und anderen Betrugsversuchen kommen, informieren euch die Verantwortlichen hinter dem Messenger ebenfalls über den Direkt-Chat mit euch. Damit ihr auch erkennt, dass es sich um den echten Whatsapp-Chat und nicht um Nachahmer handelt, trägt der Chat das blaue Verifizierungszeichen.

Anzeige Anzeige

Der neue Chat soll in den kommenden Tagen für alle Whatsapp-User:innen in Europa und Großbritannien ausgerollt werden. Wer ihn bisher nicht sieht, muss sich wohl etwas gedulden. Wie bei anderen Whatsapp-Funktionen erfolgt der Release in Wellen, wodurch einige User:innen früher mit der Funktion versorgt werden als andere.

Solltet ihr keine Lust darauf haben, dass euch der Whatsapp-Chat Neuigkeiten oder Warnungen schickt, gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Wie die Verantwortlichen betonen, ist der neue Chat optional und kann jederzeit archiviert, gelöscht und sogar geblockt werden. Diese Optionen könnt ihr auswählen, indem ihr den Whatsapp-Chat lang antippt und dann eine der Optionen oben rechts auswählt.

Anzeige Anzeige

Das sind die teuersten Smartphones der Welt

10 Bilder ansehen Das sind die teuersten Smartphones Quelle: