Fundstück
Neue Radiokarte zeigt die Milchstraße in noch nie dagewesenem Detail

Mit über einer Million Rechenstunden und Daten aus zwei Großprojekten haben Forschende fast die gesamte südliche Milchstraße in Radiowellen kartiert – und zeigen sie in völlig neuem Licht.

Von Christian Weindl
2 Min.
So kennen wir die Milchstraße. Moderne Radioteleskope enthüllen jetzt einen viel detaillierteren Blick auf unsere Galaxie. (Foto: lkunl/Shutterstock)

Ein internationales Team nutzte das Radioteleskop Murchison Widefield Array (MWA) in Australien, um Daten aus den Surveys GLEAM (2013–2015) und GLEAM-X (ab 2018) zu kombinieren.

Das Ergebnis sieht nicht nur spektakulär aus, es liefert auch nie dagewesene Einblicke in die Tiefen unserer kosmischen Heimat. Die Aufnahme ist ein 95 Prozent umfassendes Radiomosaik der Milchstraße bei Frequenzen von 72 bis 231 MHz – das bislang größte und detailreichste Abbild unserer Galaxie in diesem Bereich.

Radioteleskope enthüllen „Farben des Kosmos“

In ihrer kürzlich veröffentlichten Studie erklären die Forschenden, wie sie anhand kombinierter Daten der 4.096 Antennen des MWA im australischen Outback eine neue Perspektive auf die Milchstraße gewinnen konnten.

Die neue Karte zeigt die Galaxie in „Radiofarben“: Orange markiert zum Beispiel niederfrequente Strahlung aus Supernova-Überresten. Blau steht für Regionen, in denen neue Sterne entstehen.

Durch den Vergleich dieser Frequenzen lassen sich Magnetfelder, heiße Gaswolken und kosmische Strahlung voneinander unterscheiden. Das ermöglicht einen viel differenzierteren Blick auf die Milchstraße als zum Beispiel durch sichtbares Licht, das Gas- und Staubwolken oft blockieren.

Hightech für das perfekte Bild

Um die Daten von GLEAM und GLEAM-X zu vereinen, entwickelte das Team eine neue Methode namens Image-Domain-Gridding. Damit konnten über Tausende Beobachtungsnächte hinweg Aufnahmen präzise ausgerichtet und Verzerrungen durch die Ionosphäre korrigiert werden.

Die Verarbeitung beanspruchte mehr als eine Million Supercomputer-Stunden am Pawsey Supercomputing Research Centre in Westaustralien.

Erst 2030 werden noch bessere Aufnahmen möglich

Die Karte sieht nicht einfach nur hübsch aus. Vor allem erlaubt das differenzierte Bild der Galxie künftig deutlich detailreichere Studien. Zum Beispiel über alte Supernova-Reste, galaktische Magnetfelder und die Bewegung energiereicher Teilchen lassen sich jetzt genauere Aussagen machen. Damit kann die Entstehungsgeschichte unserer Galaxie viel besser nachvollzogen und erforscht werden.

Erst das kommende SKA-Low-Teleskop wird noch empfindlicher sein – tausendmal leistungsfähiger als das MWA. Allerdings soll es voraussichtlich erst 2030 voll einsatzfähig sein. Bis dahin gilt die neue Radiokarte als bisher umfassendstes und detailreichstes Porträt unserer Milchstraße.

