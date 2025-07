Blitze töten 320 Millionen Bäume pro Jahr: Was das für den Klimawandel bedeutet

Was bisher in der Klimaforschung als Randnotiz galt, rückt nun ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ein Team von Forscher:innen der Technischen Universität München (TUM) hat erstmals die globalen Auswirkungen von Blitzeinschlägen auf die Baumsterblichkeit quantifiziert.

Die zentrale Erkenntnis ihrer Arbeit: Weltweit sterben jedes Jahr zwischen 301 und 340 Millionen Bäume durch direkte Blitzeinschläge. Diese Zahl ist bemerkenswert, da sie Verluste durch sekundär ausgelöste Waldbrände nicht einmal mit einschließt.

Ein Computermodell macht das Unsichtbare sichtbar

Um zu dieser Schätzung zu gelangen, haben die Wissenschaftler:innen um den Hauptautor Andreas Krause keine Bäume gezählt. Stattdessen fütterten sie ein etabliertes Computermodell mit neuen Daten.

Das „Dynamische Globale Vegetationsmodell“ LPJ-GUESS, ein Werkzeug zur Simulation von Ökosystemen, wurde um ein spezielles Blitzmortalitäts-Modul erweitert. Die in der Fachzeitschrift Global Change Biology veröffentlichte Studie kombinierte dafür globale Datensätze zur Blitzdichte mit detaillierten Beobachtungsdaten aus einem Forschungsareal in Panama.

Größer als gedacht: Die Auswirkung auf den Kohlenstoffkreislauf

Die schiere Anzahl der toten Bäume ist nur ein Teil der Geschichte. Viel relevanter für das globale Klima ist die Menge an Kohlenstoff, die durch den Zerfall dieser Biomasse freigesetzt wird.

Laut der Simulation verursacht die Blitzmortalität jährlich eine Menge von 0,21 bis 0,30 Gigatonnen Kohlenstoff (GtC) an totem Holz. Wie das Magazin Popular Science in seiner Berichterstattung hervorhebt, rückt diese Menge in eine bemerkenswerte Nähe zu den Emissionen, die bei Waldbränden durch die Verbrennung von lebender Biomasse entstehen.

Besonders betroffen sind den Simulationen zufolge die tropischen Wälder in Zentralafrika, eine Region mit extrem hoher Blitzdichte. Die Forscher:innen fanden zudem heraus, dass überproportional große und damit kohlenstoffreiche Bäume von Blitzen getroffen werden. Ohne dieses Naturphänomen könnte die globale Biomasse der Vegetation um bis zu 1,7 Prozent höher sein.

Ein Modell mit bekannten Unsicherheiten

Bei aller Präzision, die das Modell suggeriert, benennen die Autor:innen der Studie selbst die potenziellen Schwachstellen ihres Ansatzes. Die Kalibrierung des Modells basiert stark auf den Daten aus den tropischen Wäldern Panamas.

Ob die dort gewonnenen Erkenntnisse über die Anfälligkeit von Bäumen eins zu eins auf Nadel- oder Mischwälder in gemäßigten oder borealen Zonen übertragbar sind, bedarf weiterer Forschung. Es gibt zwar Annahmen im Modell – etwa eine höhere Anfälligkeit von Nadelbäumen –, doch diese basieren auf einer noch dünnen Datenlage.

Ein Faktor für zukünftige Klimaprognosen

Die Studie liefert einen wichtigen neuen Baustein für das Verständnis unseres Planeten. Sie zeigt, dass die direkte Blitzmortalität ein relevanter Faktor im globalen Kohlenstoffkreislauf ist, der in bisherigen Erdsystemmodellen vernachlässigt wurde.

Diese Erkenntnis gewinnt an Dringlichkeit, da die meisten Klimaprognosen von einer Zunahme der globalen Blitzaktivität in einer wärmeren Welt ausgehen. Andreas Krause fasst es in einer Stellungnahme zusammen: „Die meisten Klimamodelle prognostizieren für die kommenden Jahrzehnte eine Zunahme der Blitzfrequenz, daher lohnt es sich, dieser weitgehend übersehenen Störung mehr Aufmerksamkeit zu schenken.” Die Integration dieses Faktors in künftige Simulationen wird daher entscheidend sein, um die Dynamik der Wälder und ihre Rolle als Kohlenstoffspeicher genauer vorhersagen zu können.