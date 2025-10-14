Anzeige
News
LEO ist voll: Neue Studie zeigt, wo der Orbit seine Belastungsgrenze erreicht hat

Der Traum vom unendlichen Weltraum bekommt Risse. Für hunderte Satelliten hat der tägliche Kampf um freie Bahn bereits begonnen, denn der Platz über unseren Köpfen wird knapp. Das ist keine ferne Zukunftsmusik mehr.

Von Dieter Petereit
3 Min.
LEO ist voll: Neue Studie zeigt, wo der Orbit seine Belastungsgrenze erreicht hat
Im Orbit kreist allerlei Weltraumschrott um die Erde. (Symbolbild: OSORIOartist/Shutterstock)

Ein Forscherteam des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat in einer neuen Studie eine ernüchternde Bestandsaufnahme des erdnahen Orbits (Low Earth Orbit, LEO) vorgelegt. Ihre Analyse, veröffentlicht im Fachmagazin Acta Astronautica, zeigt, dass bestimmte Regionen im All bereits heute ihre operationelle Belastungsgrenze erreicht haben.

Die Zahl der Satelliten, die mehr als zehn Ausweichmanöver pro Monat durchführen müssen, hat sich demnach seit 2019 versiebenfacht. Betraf dies damals nur 0,2 Prozent der Objekte, sind es Anfang 2025 bereits 1,4 Prozent, was rund 340 Satelliten entspricht. Die Gesamtzahl aller verfolgten Objekte im LEO stieg im selben Zeitraum um 76 Prozent auf über 24.000 an.

Die neue Metrik: Wann ist der Orbit wirklich voll?

Die Forscher:innen um Co-Autorin Maya Harris definieren die Kapazität des Orbits neu. Anstatt nur die schiere Anzahl von Objekten zu zählen, bewerten sie die „operationelle Machbarkeit“. Als kritische Schwelle sehen sie eine Frequenz von zehn Kollisionswarnungen pro Monat an, die potenziell ein Manöver erfordern.

Ab diesem Punkt, so die Argumentation, wird der Betrieb eines Satelliten durch den ständigen Bedarf an Kurskorrekturen und den damit verbundenen Treibstoffverbrauch ineffizient und unwirtschaftlich. Besonders betroffen sind laut der Studie die Orbitalhöhen zwischen 400 und 600 Kilometern sowie zwischen 700 und 800 Kilometern.

Diese Zonen sind aus gutem Grund beliebt. Die niedrigere Bahn wird von großen Konstellationen wie Starlink des US-Unternehmens SpaceX aus Hawthorne in Kalifornien genutzt, während die höhere eine Altlast historischer Weltraumaktivitäten ist, darunter Trümmer von Satellitenkollisionen und Waffentests. Hugh Lewis, ein an der Studie unbeteiligter Weltraumschrott-Experte von der University of Birmingham in England, schätzt das Risiko einer größeren Kollision im Orbit innerhalb des nächsten Jahres auf bereits rund zehn Prozent, wie er gegenüber Space.com erklärte.

Das Dilemma der Megakonstellationen

Die Betreiber:innen großer Satellitennetzwerke wie SpaceX sind sich des Problems bewusst. Ihre Systeme sind darauf ausgelegt, autonom auszuweichen. Allein die Starlink-Satelliten führten laut einem Bericht an die US-Kommunikationsbehörde FCC in den sechs Monaten vor Juli 2025 rund 145.000 Ausweichmanöver durch. Das entspricht im Schnitt etwa vier Manövern pro Satellit und Monat.

Obwohl diese Manöver meist erfolgreich sind, bergen sie eigene Risiken. Jede Kursänderung kann unvorhergesehene neue Annäherungen an andere Objekte provozieren. Zudem löst die schiere Masse an Satelliten in den Megakonstellationen einen Großteil der Warnungen selbst aus. Laut der MIT-Studie ist ein Starlink-Satellit an 33 Prozent aller potenziellen Kollisionsereignisse beteiligt.

Die aktuelle Entwicklung gleicht einem Wettlauf um die besten Plätze, bevor eine internationale Regulierung den unkontrollierten Ausbau bremst. Kritiker:innen befürchten eine „Tragödie des Allgemeinguts“, bei der die kurzfristigen Interessen einzelner Akteur:innen die langfristige Nutzbarkeit des Orbits für alle gefährden. Eine solche Entwicklung könnte im schlimmsten Fall zu einer unkontrollierbaren Kettenreaktion von Kollisionen führen, dem sogenannten Kessler-Syndrom.

Das Problem beschränkt sich nicht allein auf die Kollisionsgefahr. Die wachsende Zahl an Satelliten führt bereits heute zu einer erheblichen Lichtverschmutzung, die astronomische Beobachtungen von der Erde aus erschwert. Zudem gibt es erste Bedenken, welche Auswirkungen das massenhafte Verglühen von Satelliten am Ende ihrer Lebensdauer auf die Zusammensetzung der Erdatmosphäre haben könnte.

Ohne verbindliche Regeln für ein internationales Verkehrsmanagement im All steuert die Raumfahrt auf eine Krise zu. Die neue Studie liefert die bisher präzisesten Daten dafür, wie nah diese Krise bereits ist. Sie zeigt, dass die Kapazität des Orbits keine theoretische, sondern eine sehr reale und in Teilen bereits erreichte Grenze darstellt.

