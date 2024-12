Neue Technik verdrängte die Rohrpost – doch in diesen Einrichtungen ist sie immer noch unverzichtbar

Es gab Zeiten, da wurde die Rohrpost als fester Bestandteil der Zukunft gesehen. In George Orwells 1984 etwa arbeitet die Hauptfigur Winston Smith in einem röhrengespickten Raum. Die Röhren spucken Befehle an ihn aus, nachträglich Nachrichten oder historische Aufzeichnungen zu verändern. Im wirklichen Leben war die Rohrpost 1949, als der Roman entstand, schon fast ein Jahrhundert alt und die Röhren hatten Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts bereits mehrere Industriezweige transformiert.