Neue Umfrage: Fast die Hälfte der Deutschen würde in ein ferngelenktes Fahrzeug einsteigen

Das Konzept des ferngelenkten Fahrens rückt in Deutschland zunehmend in den Fokus. Anders als beim autonomen Fahren bleibt die Steuerung hier in menschlicher Hand – jedoch nicht im Fahrzeug selbst, sondern aus der Ferne. Eine neue Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt: Knapp die Hälfte der Deutschen hat bereits von ferngelenkten Fahrzeugen gehört – und fast genauso viele stehen dem neuen Konzept offen gegenüber.

Mehrheit befürwortet separate Fahrspuren und Kennzeichnung

Während ferngelenkte Fahrzeuge in den USA bereits kommerziell genutzt werden, befindet sich die Technologie in Deutschland noch in der Testphase. Trotzdem zeigt die Bitkom-Umfrage, dass sich ein erheblicher Teil der Bevölkerung für die neue Mobilitätsform interessiert: Fast die Hälfte der Deutschen (49 Prozent) hat bereits von ferngesteuerten Fahrzeugen gehört, und 46 Prozent können sich vorstellen, selbst in einem solchen Auto mitzufahren. Für die repräsentative Umfrage wurden insgesamt 1.005 Personen ab 16 Jahren befragt.

Besonders die Integration in den Straßenverkehr ist ein wichtiges Thema: 70 Prozent der Befragten sprechen sich für separate Fahrspuren für ferngelenkte und autonome Fahrzeuge aus. Eine solche Maßnahme könnte helfen, den Verkehr effizienter zu gestalten und Sicherheitsbedenken zu minimieren. Zudem halten 77 Prozent der Deutschen es für sinnvoll, wenn ferngelenkte Fahrzeuge auf den ersten Blick als solche zu erkennen sind. Eine deutliche Kennzeichnung könnte dabei helfen, Vorbehalte in der Bevölkerung abzubauen und das Vertrauen in diese neue Technologie zu stärken.

Zukunftspotenzial und regulatorische Herausforderungen

Noch sind ferngelenkte Fahrzeuge in Deutschland Zukunftsmusik, doch das könnte sich bald ändern. Im Jahr 2024 hat das Bundesverkehrsministerium nämlich einen Entwurf für eine Fernlenk-Verordnung vorgestellt. Damit könnten die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz ferngesteuerter Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr geschaffen werden. Offensichtlich hat also auch die Politik die Chancen erkannt, die das neue Mobilitätskonzept für innovative Verkehrslösungen bietet.

Ferngelenkte Fahrzeuge könnten als Ergänzung zu autonomen Mobilitätslösungen neue Möglichkeiten eröffnen – sei es für Fahrdienste, Logistik oder urbane Mobilitätskonzepte. Neben den regulatorischen Fragen bleibt aber auch die technologische Umsetzung eine Herausforderung. Die aktuelle Umfrage zeigt jedoch: Die Offenheit in der Bevölkerung ist bereits vorhanden. Ob ferngelenkte Fahrzeuge bald zum Alltag gehören, hängt jetzt davon ab, wie schnell der gesetzliche Rahmen geschaffen und die Technologie weiterentwickelt wird.

