News
Neue Weckerfunktion in iOS 26.1: So kannst du den Alarm wieder ganz einfach ausschalten

Apple möchte, dass Nutzer:innen den iOS-Wecker nicht mehr so einfach wegklicken können – und dadurch eventuell verschlafen. Wer das nicht mag, kann aber leicht zur alten Methode zurück.

2 Min.
Wecker in iOS (Bild: Shutterstock/slyellow)

Mit dem am 3. November 2025 veröffentlichten iOS 26.1 hat Apple den iPhone-Wecker umgestaltet. Statt eines einfachen Knopfdrucks müssen Nutzer jetzt eine Wischgeste ausführen, um den Alarm zu stoppen. Wer das alte System bevorzugt, kann es jedoch wiederherstellen.

Das Problem mit der neuen Wischgeste

Nutzer, die ihr iPhone auf iOS 26.1 aktualisiert haben, werden morgens mit einer Änderung konfrontiert: Der Wecker lässt sich nicht mehr per Klick ausschalten.

Apple begründet diese Änderung nicht offiziell. Vermutlich soll die Wischgeste verhindern, dass verschlafene Nutzer den Alarm versehentlich komplett ausschalten, wenn sie eigentlich nur schlummern wollen.

Die Evolution des iPhone-Weckers

Die Wecker-Oberfläche hat in den letzten iOS-Versionen mehrere Änderungen durchlaufen. In iOS 26 bot Apple zwei gleich große Knöpfe für „Schlummern“ und „Stopp“, wobei der Stopp-Knopf nur durch eine dunkle Einfärbung schwerer zu treffen war. In iOS 18 setzte Apple auf ein anderes Design: ein großer „Schlummern“-Knopf in der Mitte und eine kleine Deaktivierungsoption („Stopp“) am unteren Bildschirmrand.

Die neue Wischgeste in iOS 26.1 erinnert an das alte „Slide to Unlock“ zum Entsperren des iPhones vor Face ID und Touch ID. Allerdings stößt diese Änderung auf Kritik – besonders bei Menschen, denen morgens die nötige Koordinationsfähigkeit fehlt oder die mit Mobilitätseinschränkungen leben.

So kehrst Du zum alten Weck(er)-System zurück

Apple bietet keine direkte Option in den Weckereinstellungen, um zur Knopf-Methode zurückzukehren. Die Lösung versteckt sich stattdessen in den Bedienungshilfen:

  1. Öffne dazu die Systemeinstellungen
  2. Tippe auf „Bedienungshilfen“
  3. Wähle im Bereich „Physisch und motorisch“ die Option „Tippen“
  4. Scrolle ganz nach unten
  5. Aktiviere dort „Einzeltippaktionen bevorzugen“

Diese Einstellung sorgt dafür, dass „für die Bedienoberfläche ein einzelnes Tippen anstelle einer Schiebeaktion erforderlich ist“, wie Apple erklärt. Das Ergebnis entspricht weitgehend dem Verhalten aus iOS 26 mit zwei großen Knöpfen für „Schlummern“ und „Stopp“, wobei der Stopp-Knopf dunkler dargestellt wird.

Zu beachten ist dabei, dass diese Änderung systemweit wirkt: Alle Schiebeaktionen werden künftig durch Knöpfe ersetzt. Das betrifft nicht nur den Wecker, sondern alle Bedienelemente, die normalerweise eine Wischgeste erfordern.

