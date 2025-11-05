Neue Wege für junge deutsche Talente: Ein Tor zu Wachstum und Erfolg

Deutschland ist seit Urzeiten eine Hochburg für Erfindungen und Unternehmertum, und sein Innovationserbe lebt auch in den Startups von heute weiter. Auf dieser Tradition aufbauend haben zwölf junge deutsche Unternehmer:innen eine einzigartige Gelegenheit erhalten, eine Brücke zwischen Europa und Asien zu schlagen, indem sie eine Studienreise nach Hongkong gewonnen haben – einem globalen Zentrum für Spitzentechnologie und Wirtschaftswachstum.

Der Wettbewerb „Hong Kong as Gateway: Unlocking Asian Markets“, veranstaltet von Hong Kong Talent Engage (HKTE) und dem deutschen Young Founders Network (YFN), stellte die besten jungen Gründer:innen Deutschlands in den Mittelpunkt. Im September 2025 haben die Gewinner:innen des Wettbewerbs die Möglichkeit, das dynamische Innovations- und Technologie-Ökosystem Hongkongs zu erkunden, Zugang zu dem am schnellsten und weitesten wachsenden Markt Asiens zu erhalten und deutschen Erfindergeist mit dem Unternehmergeist Hongkongs zu verbinden.

Die nächste Generation von Führungskräften befähigen

Die zweimonatige Initiative von HKTE und YFN lockte 580 Geschäftsideen von Student:innen und Jungunternehmer:innen der besten Universitäten Deutschlands an. Zwölf vielversprechende Talente gingen als Sieger aus dem Wettbewerb hervor, nachdem sie ihre Geschäftsideen einer hochkarätigen Jury präsentiert hatten, der Vertreter:innen der Humboldt-Universität zu Berlin, deutscher Startup-Organisationen und ein Angel-Investor aus Hongkong angehörten.

Die Gewinner:innen kommen im September 2025 in den Genuss einer umfassenden fünftägigen Studienreise, bei der sie aus erster Hand Einblicke in Hongkongs und Shenzhen’s Innovations- und Technologie-Ökosystem, die Unterstützung für Unternehmertum und Networking-Möglichkeiten mit Branchenführer:innen und Investor:innen erhalten. Außerdem haben sie die Möglichkeit, das dynamische Geschäftsumfeld der Stadt kennenzulernen. Über die unmittelbaren geschäftlichen Kontakte hinaus blicken die Gewinner:innen bereits jetzt darauf, wie diese Erfahrung die Zukunft ihrer Unternehmen in Asien prägen wird.

Eine Verschmelzung von europäischen Ambitionen und asiatischen Chancen in Hongkong

Hongkong, eine pulsierende Metropole im Herzen Asiens, ist ein führender Wirtschaftsstandort, der für seine strategisch günstige Lage, seine dynamische Wirtschaft und seine einzigartige Mischung aus östlicher und westlicher Kultur bekannt ist. Die Stadt bietet eine faszinierende Mischung aus Chancen und Abenteuern und verbindet berufliche Entwicklung mit einem pulsierenden Lebensstil.

Die Stadt ist nicht nur ein globaler Talent- und Finanzhub, sondern auch das Tor zu den florierenden Märkten Chinas und Südostasiens, was sie für Fachkräfte auf der Suche nach internationaler Erfahrung besonders attraktiv macht. Hongkongs dynamische Unternehmergemeinschaft mit ihren zahlreichen Networking-Veranstaltungen, Gründerzentren und Förderorganisationen bietet europäischen Unternehmer:innen einen fruchtbaren Boden.

Die Studienreise unterstreicht erneut die Bedeutung Hongkongs in der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macau. Die vielfältige Wirtschaft der Stadt bietet zahlreiche Investitionsmöglichkeiten in florierenden Branchen. Fintech bleibt eine führende Branche, während Logistik und E-Commerce rasch expandieren. Der wachsende Fokus auf Gesundheit und Medizin sowie nachhaltige beziehungsweise grüne Technologien deutet ebenfalls auf neue Chancen hin. Hongkong bietet ein attraktives Umfeld für Unternehmen, das sich durch niedrige Steuersätze, unternehmensfreundliche Vorschriften und eine robuste Infrastruktur auszeichnet.

Hong Kong Talent Engage Hong Kong Talent Engage, eine Behörde des Arbeits- und Sozialministeriums der Sonderverwaltungszone Hongkong, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorteile und Chancen Hongkongs sowie verschiedene Programme zur Anwerbung von Fachkräften in verschiedenen globalen Märkten zu bewerben.

Mit seinen offenen Märkten, dem verfügbaren Kapital und seinem angesehenen Rechtssystem bietet Hongkong europäischen Innovator:innen die perfekte Plattform, um Zugang zu den riesigen Verbrauchermärkten Asiens zu erhalten und gleichzeitig nach internationalen Standards zu arbeiten.

Engagierte Unterstützung für die globale Talentförderung

HKTE hat es sich zur Aufgabe gemacht, globale Talente durch umfassende Dienstleistungen aus einer Hand und Unterstützung bei der Ansiedlung zu begleiten. Die Regierungsbehörde hilft Talenten auch bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung und bietet Informationen zu Beschäftigung und Unternehmertum, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten.

Hongkong ist ein idealer Standort für europäische Unternehmer:innen, die ihren Horizont erweitern und die immensen Chancen des asiatischen Marktes nutzen möchten. Seine strategischen Vorteile in Verbindung mit der Unterstützung durch Organisationen wie HKTE schaffen einen fruchtbaren Boden für Innovation und Wachstum.

Entdecke noch heute die dynamischen Möglichkeiten, den pulsierenden Lebensstil und das einladende Umfeld Hongkongs.