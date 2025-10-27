Neue Werbeflächen: Worauf müssen sich Nutzer bei KI-Browsern einstellen?

KI-Agenten spielen nicht nur im Beruf eine Rolle: Sie können auch unser Einkaufsverhalten verändern. (Foto: Tada Images / Shutterstock)

Die Benutzeroberfläche erinnert an die verbundenen KI-Chatbots: Sowohl OpenAI als auch Perplexity haben KI-Browser veröffentlicht. Damit werden KI-Agenten immer zugänglicher, die wir bei Online-Einkäufen nutzen sollen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bisher bekommen Nutzer:innen beim Shoppen im Netz eine Liste mit Ergebnissen für ihre Suchanfrage. Die Auswahl treffen sie selbst. Dieses Prinzip ändert sich mit KI-Agenten: Die Software gibt eine enge Vorauswahl aus.

Werbung wird immer persönlicher

User:innen haben zwar Zugriff auf weitere Links, allerdings werden sie die Vorauswahl möglicherweise aus Bequemlichkeit dankend annehmen. Diese wird wiederum immer besser angepasst, wie auch Niklas Lewanczik, Redaktionsleiter OnlineMarketing.de, im Podcast t3n Interview beschreibt.

Anzeige Anzeige

Er prognostiziert, dass Werbeanzeigen immer personalisiert werden. Das ist nur möglich, da die KI-Firmen wie OpenAI die Nutzer:innendaten zu Werbezwecken verwenden werden. Wie User:innen damit jetzt umgehen sollten und was Unternehmen dazu wissen müssen, hört ihr in der verlinkten Folge.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast einfach über die Eingabe „t3n Interview“ in der Suche. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.