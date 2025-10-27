Neue Werbeflächen: Worauf müssen sich Nutzer bei KI-Browsern einstellen?
Die Benutzeroberfläche erinnert an die verbundenen KI-Chatbots: Sowohl OpenAI als auch Perplexity haben KI-Browser veröffentlicht. Damit werden KI-Agenten immer zugänglicher, die wir bei Online-Einkäufen nutzen sollen.
Bisher bekommen Nutzer:innen beim Shoppen im Netz eine Liste mit Ergebnissen für ihre Suchanfrage. Die Auswahl treffen sie selbst. Dieses Prinzip ändert sich mit KI-Agenten: Die Software gibt eine enge Vorauswahl aus.
Werbung wird immer persönlicher
User:innen haben zwar Zugriff auf weitere Links, allerdings werden sie die Vorauswahl möglicherweise aus Bequemlichkeit dankend annehmen. Diese wird wiederum immer besser angepasst, wie auch Niklas Lewanczik, Redaktionsleiter OnlineMarketing.de, im Podcast t3n Interview beschreibt.
Er prognostiziert, dass Werbeanzeigen immer personalisiert werden. Das ist nur möglich, da die KI-Firmen wie OpenAI die Nutzer:innendaten zu Werbezwecken verwenden werden. Wie User:innen damit jetzt umgehen sollten und was Unternehmen dazu wissen müssen, hört ihr in der verlinkten Folge.
