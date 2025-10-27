Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Podcast
Verpasse keine News mehr!

Neue Werbeflächen: Worauf müssen sich Nutzer bei KI-Browsern einstellen?

Künstliche Intelligenz wird immer mehr in Browsern integriert. Nutzer:innen sollten sich darüber im Klaren sein, was das für ihre Daten bedeutet. Im Podcast t3n Interview gibt Niklas Lewanczik, Redaktionsleiter von OnlineMarketing.de, einen Ausblick.

Von Stella-Sophie Wojtczak
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Neue Werbeflächen: Worauf müssen sich Nutzer bei KI-Browsern einstellen?

KI-Agenten spielen nicht nur im Beruf eine Rolle: Sie können auch unser Einkaufsverhalten verändern. (Foto: Tada Images / Shutterstock)

Die Benutzeroberfläche erinnert an die verbundenen KI-Chatbots: Sowohl OpenAI als auch Perplexity haben KI-Browser veröffentlicht. Damit werden KI-Agenten immer zugänglicher, die wir bei Online-Einkäufen nutzen sollen.

Anzeige
Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Bisher bekommen Nutzer:innen beim Shoppen im Netz eine Liste mit Ergebnissen für ihre Suchanfrage. Die Auswahl treffen sie selbst. Dieses Prinzip ändert sich mit KI-Agenten: Die Software gibt eine enge Vorauswahl aus.

Werbung wird immer persönlicher

User:innen haben zwar Zugriff auf weitere Links, allerdings werden sie die Vorauswahl möglicherweise aus Bequemlichkeit dankend annehmen. Diese wird wiederum immer besser angepasst, wie auch Niklas Lewanczik, Redaktionsleiter OnlineMarketing.de, im Podcast t3n Interview beschreibt.

Anzeige
Anzeige

Er prognostiziert, dass Werbeanzeigen immer personalisiert werden. Das ist nur möglich, da die KI-Firmen wie OpenAI die Nutzer:innendaten zu Werbezwecken verwenden werden. Wie User:innen damit jetzt umgehen sollten und was Unternehmen dazu wissen müssen, hört ihr in der verlinkten Folge.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast einfach über die Eingabe „t3n Interview“ in der Suche. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren