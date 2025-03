Neue Whatsapp-Beta: Das plant der Messanger mit Spotify

Immer wieder testet Whatsapp in seinen Beta-Versionen neue Features. Wer Teil des „Google Play Beta“-Programmes ist, hat oft die Möglichkeit, neue Funktionen vor dem offiziellen Release auszuprobieren.

Anzeige Anzeige

Auch bei der Whatsapp-Beta mit der Versionsnummer 2.25.8.3 für Android sticht wieder eine neue Integration der Meta-Anwendung heraus. Das berichtet WABetainfo. So gibt es eine neue Funktion, um Musik von Spotify im Whatsapp-Status zu teilen.

Wie die Integration funktionieren soll

Dabei soll das Feature ähnlich aussehen wie bei Instagram. Dort können User:innen per Drag-and-drop die Musik-Widgets in die Story integrieren und nach Songs, Künstlern oder aktuellen Titeln suchen. Diese neue Option verwendet auch die gleiche Musikbibliothek, die auch auf Instagram zugänglich ist.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So soll man in Zukunft direkt über Spotify Songs in der Whatsapp-Story teilen können. In der Vorschau sind dann sowohl der Songtitel, wie die Künstler:in oder die Band, als auch das Cover des Tracks zu sehen. Ähnlich wie bei Instagram wird Whatsapp einen „Play on Spotify“-Button in den Status integrieren, mit dem man direkt den Song in der Spotify-App öffnen kann.

Da sich die Funktion noch in der Beta-Version von Whatsapp versteckt, ist unklar, ab wann die Spotify-Integration ausgerollt werden soll. Menschen, die nicht Teil des Google Play Beta-Programmes sind, müssen sich also noch etwas gedulden.

Anzeige Anzeige

8 Bilder ansehen Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand Quelle: Shutterstock/Eviart

Mehr zu diesem Thema