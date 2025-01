Nintendo Wii lebt wieder: Neuer Gitarrencontroller von Hyperkin sorgt für Nostalgie

Die Nintendo Wii war eine enorm erfolgreiche Konsole. Insgesamt wurde sie mehr als 100 Millionen Mal zwischen dem Release im November 2006 und der Einstellung im Oktober 2013 verkauft. Viele Gamer:innen werden aber mittlerweile zu anderen Konsolen weitergezogen sein und haben die alte Nintendo Wii entweder verkauft oder schlichtweg eingemottet. Doch ein Peripheriehersteller will, dass ihr die Wii noch einmal anschließt – wie vor etwa 18 Jahren.

Hyperkin zeigt Guitar-Hero-Controller für die Wii

Der Hersteller Hyperkin hat zum Jahreswechsel Vorbestellungen für einen Gitarrencontroller gestartet. Dieser kann nur an die Nintendo Wii angeschlossen werden. Das liegt daran, dass ihr eine Wiimote, also den Controller der Wii, in die Gitarre einsetzen müsst. Ein Support für die Nintendo Switch ist nicht angedacht. Der Gitarrencontroller funktioniert dafür auf der Nintendo Wii mit allen Guitar-Hero– und Rock-Band-Spielen, die für die Konsole erschienen sind.

Der sogenannte Hyper Strummer für die Nintendo Wii kostet Gamer:innen knapp 77 US-Dollar. Nach der Ankündigung sorgte aber nicht der Preis für Aufsehen bei Gamer:innen. Stattdessen geht es um den Controller selbst. Dieser soll einem Hyperkin-Gitarrencontroller aus dem Jahr 2009 zum Verwechseln ähnlich sehen, wie The Verge berichtet. Gamer:innen haben dem Hersteller deshalb vorgeworfen, die alten Restbestände nur neu zu verpacken, um sie doch noch unter die Leute zu bringen.

In einem Statement auf X wehrt sich Hyperkin gegen die Anschuldigungen. Zwar wurde in der Produktion dieselbe Form wie bei dem alten Gitarrencontroller verwendet, allerdings hat Hyperkin die internen Komponenten komplett überarbeitet. Der Hersteller betont, dass sich der Controller an all diejenigen richtet, die auch 2025 noch günstig die Gitarrenszene erobern wollen.

Wie viele Gamer:innen heute noch eine Nintendo Wii zu Hause haben und aktiv Guitar Hero und Rock Band zocken möchten, bleibt aber fraglich. Zumindest ist die Begeisterung unter der Stellungnahme von Hyperkin weiterhin recht verhalten. Dennoch verspricht der Hersteller, dass sie schon an weiteren Ideen arbeiten würden, die dann ein größeres Publikum ansprechen sollen.

