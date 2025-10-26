Neuer Laptop für Mama und Papa? Diese Windows-Einstellung solltet ihr sofort ändern

Nun begab es sich also, dass meine Mutter einen neuen Rechner brauchte. Im Internet surfen, E-Mails schreiben, Dokumente erstellen – mehr sollte er gar nicht können. Die Basics also; das, was viele Menschen über 60 mit ihrem PC oder Mac so anstellen wollen.

Anzeige Anzeige

Daher entschied ich mich für einen Laptop mit Windows 11. Kein Macbook, zu teuer. Ich ging davon aus, dass das Einrichten zügig gehen würde: neuen Browser runterladen, ein Open-Office-Programm runterladen, das kostenlose Mail-Programm einrichten. Nur hatte Microsoft andere Pläne für mich und meine Mutter. Und so entsteht nun eine Kolumne über den S Modus und die Frage: Für wen soll der bitte sein?

Mehr Sicherheit? Super!

Aber zunächst zurück zum Anfang. Der S Modus. Laut Microsoft hat dieser Modus folgenden Nutzen:

Anzeige Anzeige

„Windows 11 im S Modus ist eine Version von Windows 11, die für Sicherheit und Leistung optimiert ist und eine vertraute Windows-Umgebung bietet. Zur Erhöhung der Sicherheit sind nur Apps aus dem Microsoft Store zulässig, und für sicheres Browsen ist Microsoft Edge erforderlich.“

Klingt ja erst mal gut. Besonders für Menschen, die sich mit Betriebssystemen nicht gut auskennen und so eventuell Gefahr laufen, sich schadhafte Programme herunterzuladen. Das Problem fängt aber schon hier an: Man muss überhaupt erst mal herausfinden, dass der neu gekaufte Laptop standardmäßig in diesem Modus startet.

Wie die meisten Menschen mit einem Windows-PC wollte ich zunächst den Browser ändern. Kein Edge, bitte. Ging aber nicht. Nachdem ich die Installationsdatei des neuen Browsers, in diesem Fall Google Chrome, heruntergeladen hatte, sagte mir der PC: „Die App, die Sie installieren möchten, ist keine von Microsoft geprüfte App“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Recht verwundert durch diese mir unbekannte Meldung klickte ich auf den Link darunter: „Meine Empfehlungseinstellungen für Apps ändern“. Der führte mich jedoch nicht, wie ich gehofft und auch erwartet hatte, zu einer einfachen Option, mit der ich aus dem Internet heruntergeladene Programme zulassen kann. Nein, stattdessen fand ich einfach nur eine lange Liste an Apps, die bereits auf dem Laptop installiert sind.

Keine Rede vom S Modus und wie man den deaktiviert. Hätte meine Mutter vor dem Bildschirm gesessen, wäre das wohl der Moment gewesen, in dem sie mich verzweifelt angerufen hätte.

Anzeige Anzeige

Wem, bitte, soll das helfen?

Eine Suche im Microsoft Store brachte Ernüchterung. Kein Chrome, kein Opera, kein Firefox – kein anderer brauchbarer Browser ist hier zu finden. Konkurrenzprodukte lässt Microsoft im S Modus nicht zu. Rein wegen der Sicherheit natürlich. Das Gleiche setzte sich fort bei Open Office: Libre Office kann im „freien Internet“ kostenlos bezogen werden. Im Microsoft Store kostet es knapp fünf Euro. Und Microsoft freut sich über die eingenommenen Gebühren. Rein wegen der Sicherheit natürlich.

Es dauerte seine Zeit und mehrere Google-Suchen, bis ich schließlich herausfand, dass diese Unmöglichkeit, ordentliche Programme auf den Laptop zu laden, in einem Begriff zusammengefasst wird: S Modus. Weitere Suchen waren nötig, um schließlich eine brauchbare Anleitung zu finden, wie man diesen Modus ausstellt.

Inzwischen hat meine Mutter einen brauchbaren Browser und ein kostenloses Schreibprogramm auf dem Laptop. Hätte sie den Rechner selbst einrichten müssen, wäre sie dem S Modus wohl nie entkommen. So geht es höchstwahrscheinlich vielen Menschen, die so für immer auf die Apps angewiesen sind, die im Microsoft Store bereitgestellt werden.

Anzeige Anzeige

Und so frage ich mich, für wen dieser Modus eigentlich sein soll. Wirklich für Menschen, die Gefahr laufen, sich schädliche Programme aus dem Internet zu laden? Sollte die Beschreibung des S Modus, dass er überhaupt aktiviert ist und welchen Nutzen er haben soll, dann nicht weniger kryptisch sein? Oder nutzt er vielleicht doch eher dem Unternehmen, möglichst viele User im eigenen Ökosystem zu halten – und da am besten auch gleich Geld zu lassen? Vielleicht sollte ich mal ein wenig googeln, um Antworten auf diese Fragen zu finden.

Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert