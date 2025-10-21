Neuer Mini-Mond entdeckt: Dieser Asteroid ist unser heimlicher Begleiter im All

Die Erde hat einen neuen Mini-Mond bekommen. Die Nasa bestätigt, dass Forscher:innen der Universität Hawaii einen Felsbrocken entdeckt haben, der unseren Planeten umkreist. Auch wenn der Asteroid mit dem Namen 2025 PN7 kein echter Mond ist, bewegt er sich dauerhaft auf einer ähnlichen Bahn wie die Erde.

Der Quasi-Mond ist Milliarden Kilometer entfernt

Die Wissenschaftler:innen schätzen, dass der Himmelskörper einen Durchmesser von nur 18 bis 36 Metern hat. In kosmischen Maßstäben ist das verschwindend gering – ein Grund, weshalb er erst jetzt entdeckt wurde. Astronom:innen gehen davon aus, dass sich 2025 PN7 schon seit etwa 60 Jahren in der Erdumlaufbahn befindet. Bleibt seine aktuelle Umlaufbahn bestehen, könnte er uns noch bis ins Jahr 2083 begleiten, bevor er wieder ins Weltall abdriftet.

Im Gegensatz zu unserem Mond, der fest von der Erdanziehungskraft gehalten wird, ist der kleine Asteroid nicht dauerhaft an unseren Planeten gebunden. In seiner nächsten Annäherung kommt er bis auf rund vier Millionen Kilometer heran – das ist immer noch etwa zehnmal weiter weg als der Mond. In seiner entferntesten Position liegt er bis zu 17 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Dieses ständige Hin- und Herschwingen entsteht durch das Zusammenspiel der Gravitationskräfte von Sonne und benachbarten Planeten.

Der kleine Asteroid könnte als Testgelände dienen

Es war nicht leicht, den Quasi-Mond zu finden. Ein Team der Universität von Hawaii entdeckte das Objekt erstmals während einer routinemäßigen Teleskopbeobachtung Anfang dieses Jahres. Was zunächst wie ein schwacher Fleck aussah, der sich vor den Sternen bewegte, folgte tatsächlich genau der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Nach wochenlangen Observierungen bestätigte die Nasa, was die Daten schon vermuten ließen: Unser Planet hat einen vorübergehenden Reisebegleiter bekommen.

Bislang haben Astronom:innen nur acht Quasi-Monde bestätigt. Jeder von ihnen ist ein kleiner, aber wertvoller Hinweis darauf, wie sich Asteroiden bewegen und wie die Schwerkraft der Erde den Weltraum um uns herum formt. Sie helfen der Wissenschaft dabei, Umlaufbahnmodelle zu präzisieren und Vorhersagen für erdnahe Asteroiden zu verbessern. Himmelskörper wie 2025 PN7 könnten sogar eines Tages als Testgelände für geplante Weltraummissionen dienen. Denn sie sind stabil und im Gegensatz zu den meisten Zielen im All relativ nah.

Aufgrund seiner Größe ist er nur schwer zu beobachten

Während der Mond, der die Erde schon seit Milliarden Jahren begleitet, nahezu jeden Abend sichtbar am Himmel steht, ist 2025 PN7 mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Carlos de la Fuente Marcos, Forscher an der Fakultät für mathematische Wissenschaften der Complutense-Universität Madrid, hat kürzlich einen Artikel über den Quasi-Mond verfasst. Er sagt: „Er kann nur von derzeit verfügbaren Teleskopen entdeckt werden, wenn er unserem Planeten nahekommt, wie es diesen Sommer der Fall war.“ Die Sichtfenster seien selten und im Vergleich zu anderen Himmelskörpern sei der Asteroid ein herausforderndes Beobachtungsobjekt.

Laut CNN glaubt der Forscher, dass 2025 PN7 aus dem Asteroidengürtel von Arjuna stammt. Im Gegensatz zum Hauptasteroidengürtel, der sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befindet, bildet Arjuna keinen eigenständigen Gürtel. Stattdessen handelt es sich dabei um eine Gruppe kleiner Weltraumgesteine, die die Sonne auf ähnlichen Umlaufbahnen umkreisen wie die Erde.