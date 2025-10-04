Echt oder gefälscht? Neuer Smartphone-Chip erkennt KI-bearbeitete Fotos automatisch

Sind mit dem Smartphone geknipste Fotos echt oder doch mit KI nachbearbeitet? Ein neuer Prozessor soll bald darüber Auskunft geben. (Foto: novak.elcic / Shutterstock)

Smartphone-Fotos lassen sich heutzutage ohne viel Aufwand mithilfe von Künstlicher Intelligenz manipulieren. In wenigen Augenblicken ist nicht nur der Stil des Bildes angepasst, Objekte oder Menschen können per Fingertipp auch aus dem Bild verschwinden, Motive über den eigentlich geknipsten Rahmen erweitert werden. Zusätzliche Apps sind dafür nicht nötig. Entsprechende Funktionen liefern Hersteller mit ihren Smartphones aus.

Für Ausstehende kann es dann schwer zu erkennen sein, ob ein Foto echt ist oder doch von einer KI überarbeitet wurde. Hier soll der neue Qualcomm-Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 helfen. Wie unter anderem Cnet berichtet, unterstützt der Chip den C2PA-Standard zur Authentifizierung von Fotos. Das funktioniert einfach: Über ein digitales Wasserzeichen ist erkennbar, ob und in welchem Maße KI genutzt wurde, um ein Bild zu bearbeiten.

Warum Qualcomms Ansatz nur ein kleiner Schritt ist

Um die Lösung integrieren, arbeitet Qualcomm mit Truepics zusammen. Das Unternehmen hat eine entsprechende Software auf Basis des C2PA-Standards entwickelt. Allerdings wird die Funktion nicht einfach so bei jedem Gerät aktiviert, das mit dem Prozessor ausgestattet ist. Stattdessen müssen sich Hersteller laut Bericht für den Zugriff auf das Softwarepaket bei Qualcomm anmelden, um sich den Zugriff darauf zu sichern. Dafür müssten sich die Smartphone-Macher im ersten Schritt dafür entscheiden, die Authentifizierungsmethode überhaupt anbieten zu wollen.

Hinzu kommt, dass der Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomms kommender Top-Prozessor ist. Er dürfte also vor allem in teureren Geräten jenseits 1.000-Euro-Marke zum Einsatz kommen. Das setzt wiederum voraus, dass Hersteller überhaupt mit Qualcomm zusammenarbeiten. Google setzt zum Beispiel seit Jahren auf die eigenen Tensor-Prozessoren, Samsung verbaut je nach Modell und Markt mit den Exynos-Chips ebenfalls eigene Lösungen. Apple entwickelt seit jeher die eigene A-Serie.

Um für mehr Transparenz zu sorgen, müssten sich alle Hersteller also zunächst auf einen eigenen Standard einigen und sich dem auch verpflichten. Qualcomms Ankündigung klingt deshalb zwar sinnvoll, um mehr als einen kleinen Schritt in die richtige Richtung handelt es sich allerdings nicht.

