4K, HDR, OLED: Was wirklich bei einem neuen TV wichtig ist – und was du vernachlässigen kannst

Allein 2024 wurden in Deutschland mehr als 4,47 Millionen neue Fernseher verkauft, wie eine Grafik von Statista zeigt. Zwar kaufen immer weniger Menschen regelmäßig einen neuen TV, doch das macht die Wahl des neuen Geräts umso wichtiger. Nach einem Wechsel verbringst du im Zweifel mehrere Jahre mit dem TV – und auch vor ihm. Da ist es wichtig, im Dschungel der Werbeversprechen durchzublicken. Was ist wirklich nötig?

Wir zeigen dir in unserer Übersicht, was Begriffe wie 4K oder gar 8K sowie OLED, HDMI und ARC eigentlich bedeuten – und ob du sie wirklich benötigst. Über das Inhaltsverzeichnis gelangst du schnell zu den Bereichen, die dich am meisten interessieren. Im verlinkten Kommentar unseres Autors liest du zudem, warum er davon ausgeht, dass in zehn Jahren niemand mehr einen Fernseher haben wird.

Die richtige Auflösung: HD-ready, Full HD, 4K und 8K

Zunächst werben die meisten Monitor- und Fernseherhersteller mit diesen Begriffen. Sie alle sagen dir grundsätzlich, welche Auflösung das Gerät mit sich bringt. HD-ready-Fernseher siehst du dabei mittlerweile kaum noch. Der einstige Standard hat eine Auflösung von 1.280 × 720 Pixeln – also 720p. Ebenfalls immer seltener werden TV-Geräte und Monitore mit einer Full-HD-Auflösung. Sie bringen eine Auflösung von 1.920 × 1.080 mit sich, was auch als 1080p bezeichnet wird. Je höher die Auflösung und damit auch die Anzahl der Pixel, desto schärfer ist das Bild. Full HD hat im Vergleich zu 720p mehr als doppelt so viele Pixel. Die Auflösung reicht dabei völlig aus, um das TV-Programm in HD zu konsumieren.

Der neue Standard für Fernseher ist 4K oder auch UHD. Die Auflösung beträgt dabei 3.840 × 2.160 Pixel und ist damit etwa viermal höher als 1080p. 4K eignet sich dabei primär für dich, wenn du Streamingdienste nutzt oder Spiele zockst. Aktuelle Filme und Serien profitieren durch ein klareres Bild von der hohen Auflösung. Recht neu – und für viele der nächste Standard der TV-Auflösungen – ist 8K. Ein Bild hat dadurch 7.680 × 4.320 Pixel. Noch sind solche Geräte aber ziemlich teuer und passende Inhalte, um die hohe Auflösung auszureizen, Mangelware. Zudem gibt es erste Untersuchungen, die zeigen, dass der Wechsel auf 8K keine für uns sichtbaren Verbesserungen mit sich bringt.

Bildwiederholraten wählen: 60 und 120 Hertz

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Wahl des richtigen TVs oder Monitors, ist die Bildwiederholrate. Diese wird in der Regel in Hertz angegeben. Während Bildschirme mit 30 Hertz, also einer maximalen Darstellung von 30 Bildern pro Sekunde, mittlerweile fast vom Markt verschwunden sind, sind 60-Hertz-Displays der neue Standard bei Fernsehern. Das reicht aus, um das TV-Programm sowie Filme und Serien von Streamingdiensten in voller Qualität zu genießen.

Gerade bei Monitoren im Gaming-Bereich und einigen ausgewählten Fernsehern geht aber noch mehr. Sie bieten 120, 144 oder sogar 240 Hertz. Diese Bildwiederholraten richten sich aber wirklich vornehmlich an Gamer:innen, die mit einer aktuellen Konsole oder einem PC ausgestattet sind. Durch die höheren Bildraten wird die Darstellung geschmeidiger und gerade bei actionreichen Spielen wie Shootern so das Spielgefühl verbessert. Allerdings benötigt ihr für solch hohe Bildraten auch entsprechend kräftige Hardware wie einen Gaming-PC, um sie zu erreichen.

Die passende Technik: LED, QD-LED und OLED

Begriffe wie LED, QD-LED und OLED sagen dir, welches Panel im TV oder Monitor verbaut wurde. Sie alle haben dabei Vor- und Nachteile. LCD-Paneele gehören zu den ältesten Techniken auf dem Markt. Die Bildschirme, die damit ausgestattet werden, sind in der Regel deutlich günstiger. Heutzutage werden LCD-Bildschirme auch oft als LED-Bildschirme bezeichnet, da keine Leuchtröhren mehr zum Einsatz kommen, sondern eben LEDs. Die verwendeten Pixel leuchten aber weiterhin nicht einzeln auf, sondern werden wie zu LCD-Zeiten durch den Hintergrund erleuchtet. Das führt dazu, dass die Helligkeit zwar recht hoch ist, aber Kontrast und die Farbdarstellung schwächer als bei anderen Techniken ausfallen.

Mini-LEDs sind im Grunde die Weiterentwicklung der herkömmlichen LCD- oder LED-Panels. Wie der Name schon verrät, sind die verbauten LEDs sehr klein, was zu einer Verbesserung des Kontrasts führt. Denn dadurch können mehr Dimming-Zonen auf dem Panel untergebracht werden. Das sind die Areale, die einzeln als Hintergrundbeleuchtung für das LED-Panel angesteuert werden können. HDR-Inhalte (dazu weiter unten mehr) kommen bei dieser Technik durch die Helligkeit gut zur Geltung.

QLEDs gehören ebenfalls zur Familie der LED-Panels. Das zusätzliche Q steht in dem Fall aber für die sogenannten Quantum Dots, die von einigen Herstellern verbaut werden. Die Technik sorgt dafür, dass die Farben satter und realistischer dargestellt werden können. Im Vergleich zu Mini-LED kann aber die Blickwinkelstabilität – also die Bildklarheit bei seitlicher Betrachtung des Displays – leiden. Und wie bei allen LED-Panels mit Hintergrundbeleuchtung kann es zu Bleeding-Effekten kommen, wenn Dimming-Zonen in dunkle Bereiche des Bildes strahlen. Das kann dann etwa in einem Film für einen Grauschleier in dunklen Szenen sorgen.

Im Gegensatz zu den bisher genannten Techniken setzen OLED-Bildschirme nicht auf eine Hintergrundbeleuchtung. Jeder verbaute Pixel kann einzeln angesteuert und beleuchtet werden. Das sorgt für hervorragende Schwarzwerte in dunklen Szenen, weil keine Dimming-Zonen in andere Bereiche strahlen. Zudem entstehen so satte Farben, schnelle Reaktionszeiten und eine Top-Blickwinkelstabilität. Zu den negativen Aspekten von OLED zählt der Burn-in-Effekt. Statische Elemente, die längere Zeit auf dem Display dargestellt werden, können sich in die Pixel einbrennen und werden dann dauerhaft angezeigt. Mittlerweile bieten viele Hersteller Techniken wie eine kaum merkbare Bildverschiebung, die das Burn-in-Risiko senken. Ganz vermeiden lässt es sich aber kaum.

Micro-LED-TVs setzen auf winzige Pixel, die wie bei OLED ebenfalls einzeln beleuchtet werden können. Im Gegensatz zur vorherigen Technik besteht aber kaum ein Burn-in-Risiko, weil die LEDs aus einem anderen Material bestehen. So bekommst du alle Vorteile von OLED, aber musst dich nicht um die Nachteile kümmern. Einen Wermutstropfen gibt es aktuell aber trotzdem. Da Micro-LED noch recht neu ist, sind die Geräte recht teuer.

Mehr Dynamik: HDR und Dolby Vision

High Dynamic Range, also ein breiter Dynamikumfang, sorgt dafür, dass du mehr Details auf eurem Fernseher und Monitor zu sehen bekommst. Das passiert durch eine größere Palette an Farben und bessere Kontraste. Mit HDR sollen helle Bereiche des Bildes wirklich leuchten, während dunkle Szenen hervorragende Schwarzwerte bieten, ohne Details zu verschlucken. Um diesen Effekt zu erreichen, werden mehrere Versionen desselben Bildes – also etwa eine finstere, eine normal beleuchtete und eine helle Version – übereinandergelegt. Die Technik eignet sich vor allem bei OLED-, QLED- sowie Micro- und Mini-LED-Fernsehern.

HDR kommt dabei in vielen verschiedenen Varianten. HDR10 und HLG gehören zu den älteren Formaten. Mittlerweile haben sich primär HDR10+ und Dolby Vision durchgesetzt, die auch von Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon Prime Video adaptiert wurden. Beide Techniken sind also zukunftssicher und dürften den Markt noch eine Weile begleiten. Zu welcher Variante du dabei greifst, sollte aber nicht den entscheidenden Ausschlag bei der Wahl des neuen Geräts geben.

Passende Anschlüsse: HDMI und Displayport

Viel wichtiger als die Entscheidung zwischen HDR10+ und Dolby Vision ist es, einen Blick auf die Anschlüsse des neuen Geräts zu werfen. Die meisten Fernseher setzen dabei auf HDMI. Das High Definition Multimedia Interface existiert schon seit 2002 und wird stetig weiterentwickelt. Viele Mittelklassegeräte setzen auf den HDMI-Standard 2.0. Das bedeutet, dass maximal 60 Bilder pro Sekunde übertragen werden können. Wer einen neuen TV oder Monitor kauft, sollte aber unbedingt darauf achten, dass es auch Ports mit HDMI 2.1 gibt. Der neue Standard kann bis zu 120 Hertz darstellen, unterstützt 8K und wird von Endgeräten wie der PS5 oder Xbox Series X genutzt. Er ist deutlich zukunftssicherer als HDMI 2.0.

Wer hingegen zu einem Monitor greift, wird neben HDMI auch auf Displayport-Anschlüsse stoßen. Displayport 1.4 ist dabei am geläufigsten, unterstützt bis zu 8K-Auflösungen bei 60 Bildern pro Sekunde oder 120 Hertz bei 4K. Der Standard ist auch heute noch für die meisten Panel-Techniken ausreichend. Obwohl es mittlerweile auch Displayport 2.0 und sogar 2.1 gibt, werden diese kaum in Geräten verbaut.

Weniger Kabel mit ARC und eARC

Mit den Anschlüssen an einem neuen TV gehen auch Begriffe wie ARC und eARC einher. Du findest sie bei HDMI-Ports. ARC steht dabei für „Audio Return Channel“, also einen Rückkanal für Audio. Dadurch ist der TV nicht nur in der Lage, Audio von einem Endgerät wie einer Konsole oder Streaming-Box zu empfangen. Er kann Audiosignale über den Anschluss auch senden. Dadurch kannst du also einen HDMI-Anschluss ohne ARC nutzen, um eine Konsole oder Streaming-Box anzuschließen, und über den ARC-Port eine Soundbar oder ein Heimkinosystem anschließen. Der Fernseher sendet dann über HDMI die empfangenen Signale direkt weiter.

eARC ist die Weiterentwicklung der Technik und steht für „Enhanced Audio Return Channel“. Der Standard hat mit HDMI 2.1 Einzug gehalten und bietet höhere Bandbreiten. Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X lassen sich auch so ganz ohne Komprimierung und damit einhergehenden Qualitätsverlust übertragen. Wichtig ist dabei nur, dass alle Geräte in der Kette die entsprechenden Audioformate unterstützen. Das beginnt bei dem Film, den du abspielen willst, geht über den Fernseher bis zur Soundbar.

Für Gamer:innen: VRR und ALLM

Für Gamer:innen sind diese beiden Begriffe bei der Suche nach einem neuen TV wichtig. VRR bedeutet „Variable Refresh Rate“, also variable Bildwiederholrate. Sollte die Bildwiederholrate in Konsolenspielen plötzlich sinken, kann sich der TV anpassen und läuft nicht einfach stur mit 60 Hertz weiter. Trotz Framerate-Einbrüchen bleibt das Gameplay dadurch spürbar flüssiger.

In eine ähnliche Kerbe schlägt ALLM. Das steht für „Auto Low Latency Mode“. Über diesen automatischen Modus können alle kompatiblen Geräte gleichzeitig in einen Modus mit niedriger Latenz geschaltet werden. Nutzer:innen müssen sich selbst um nichts weiter kümmern. Die niedrige Latenz sorgt dafür, dass deine Eingaben an einem Controller möglichst schnell auf dem Bildschirm umgesetzt werden.

Guter Sound mit DTS, Dolby Digital, DTS:X und Dolby Atmos

Zu guter Letzt wollen wir dir noch wichtige Audioformate näherbringen, mit denen TV-Hersteller immer wieder werben. Dazu gehört etwa Dolby Digital. Der Standard bietet Mehrkanal-Sound, genauer gesagt 5.1. Das entspricht einem Subwoofer sowie fünf Lautsprechern: Center, Front rechts und links sowie Rear rechts und links. DTS kommt ebenfalls häufiger vor. Digital Theater Systems ist ein Konkurrent von Dolby Digital. Einen Unterschied zwischen den beiden zu hören, ist für Normalnutzer:innen aber recht unwahrscheinlich.

Wer einen Unterschied zu DTS und Dolby Digital hören will, muss upgraden. DTS:X und Dolby Atmos bieten beide 3D-Raumklang. Dabei wird der Sound nicht nur in den Raum, sondern beispielsweise auch mit nach oben gerichteten Lautsprechern an die Decke geworfen. Von dort werden sie zu dir zurückgeworfen. So sind etwa Soundanlagen mit 11.1.4 möglich – also elf Lautsprechern für Surround-Sound, einem Subwoofer und vier Lautsprechern an der Decke. Wichtig bei der Wahl des Audioformats ist, dass ihr die passenden Endgeräte und Inhalte habt. Nutzt euer Soundsystem Dolby Atmos, aber der Streaming-Dienst hat nur Filme mit DTS:X im Angebot, profitiert ihr nicht von der vollen Qualität der Technik.

