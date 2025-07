Neues Apple-Abo: Drei Geräte versichern für 20 Dollar – mit einem Haken

Ein Abo, drei Geräte: Für 20 US-Dollar im Monat können Apple-Kunden in den USA künftig Hardware wie iPhone oder Mac beim Hersteller versichern lassen. Das erweitert das bisherige AppleCare+-Angebot für einzelne Geräte. Will man noch mehr Produkte schützen, zahlt man 6 US-Dollar pro Monat pro Gerät. Anfangs startet AppleCare One allerdings nur in den USA. Ob und wann das Angebot auch in Deutschland verfügbar sein wird, hat Apple nicht bekannt gegeben.

Schutz bei Schäden und Verlust

AppleCare One bietet die gleichen Leistungen wie das bisherige AppleCare+, das weiterhin für einzelne Geräte erhältlich bleibt. Die Versicherung deckt auch selbst verschuldete Schäden ab, für deren Reparatur Abonnenten dann eine reduzierte Gebühr zahlen – etwa rund 30 US-Dollar für ein zerbrochenes iPhone-Display, was sonst dreistellige Beträge kosten kann.

Bei Diebstahl oder Verlust erhalten Versicherte für eine Gebühr von etwa 150 Dollar ein Ersatzgerät. Diese Abdeckung gilt allerdings nur für iPhone, iPad und erstmals auch für die Apple Watch, nicht jedoch für andere versicherte (und oft teurere) Produkte wie Macbooks. Zu den weiteren Leistungen zählen laut Apple schnellerer Support und ein Expressaustausch von iPhones im Schadensfall.

Einschränkungen bei Alter und Zustand

Die Versicherung gilt nur für Geräte, die höchstens vier Jahre alt und in „gutem Zustand“ sind. Apple behält sich vor, den Zustand der Geräte selbst zu überprüfen. Eine Sparmöglichkeit fehlt: Im Gegensatz zu den meisten anderen Apple-Abonnements kann AppleCare One nicht über die Familienfreigabe geteilt werden, sondern gilt ausschließlich für Geräte, die mit einem einzigen Apple-Account verknüpft sind.

Das Geschäft mit solchen Services hat sich zum zweitgrößten Umsatzbringer für Apple entwickelt und zeigt regelmäßig Wachstum. Die Sparte umfasst verschiedene Angebote – von Inhalte- und Speicherpaketen wie Apple One über App-Store-Provisionen bis hin zu Vereinbarungen mit anderen Unternehmen, die Gebühren an Apple zahlen, darunter ein milliardenschwerer Such-Deal mit Google.

