Neues Aussehen für die Apple Watch? Was das Unternehmen für die Uhr planen soll
In wenigen Wochen dürfte Apple neue Apple Watches präsentieren, die je nach Baureihe zwar Verbesserungen bringen sollen, auf grundlegende Designänderungen müssen Fans aber offenbar noch länger warten. Wie die in Taiwan erscheinende Elektronikfachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Apples Lieferkette berichtet, plant der Konzern erst für 2026 ein „Major Redesign“ der Apple Watch. Die Zuverlässigkeit dieser Quelle war in der Vergangenheit allerdings durchwachsen.
Kaum Änderungen seit 2015
Seit der ersten Apple Watch im Jahr 2015 hat sich am grundlegenden Design der Smartwatch nur wenig verändert. Display-Form, Armbandanbindung (im Bezug auf deren Größe) und Sensoranordnung wurden über die Jahre lediglich minimal angepasst. Die Displays erhielten höhere Auflösungen, die Ränder wurden schmaler, und Apple führte verschiedene Gehäusematerialien ein, von Alu über Stahl bis hin zu Keramik und Titan – und kurzzeitig sogar Gold.
Erst mit der Apple Watch Ultra im Jahr 2022 kam ein wirklich neuer Formfaktor hinzu – ein besonders robustes Modell für anspruchsvolle Nutzer. Pläne zur Veränderung der Standard-Apple-Watch hat Apple bisher jedoch nicht umgesetzt.
Neue Sensoranordnung geplant
Laut Digitimes wird die Apple Watch für 2026 – vermutlich als Apple Watch Series 12 – erkennbare Veränderungen im Außendesign aufweisen. Besonders die Unterseite mit den Sensorbereichen soll umgestaltet werden. Die Publikation berichtet von acht Sensoren, die „ringförmig“ angeordnet und durch eine Glasabdeckung sichtbar sein sollen.
Diese Beschreibung erinnert an einen angeblichen Prototypen für die Apple Watch Series 10, der im Mai 2025 bekannt wurde. Ob das finale Design diesem Look entsprechen wird, bleibt jedoch unklar.
Mehr Platz für neue Funktionen
Die Neugestaltung könnte darauf abzielen, Raum für zusätzliche Sensoren zu schaffen – etwa für die seit langem erwartete Blutdruckmessung. Zur möglichen Veränderung der Oberseite der Uhr macht Digitimes keine Angaben.