Neues Durchleitungskabel: iPhone, Apple Watch und weitere Geräte gleichzeitig laden

Neues Durchleitungskabel von Zens mit iPhone und Apple Watch. Dahinter geht es noch weiter (Bild: Zens)

USB-C-Anschlüsse sind heute unverzichtbar, da die meisten Geräte über diesen Anschluss mit Strom versorgt werden oder darüber ihre Daten weitergeben. Besonders ärgerlich ist es dann, wenn alle verfügbaren Ports belegt sind, obwohl man noch einen weiteren benötigt. Durchleitungslader bieten hier eine Lösung: Sie versorgen ein oder mehrere Geräte mit Strom und stellen gleichzeitig einen weiteren USB-C-Anschluss in Form eines Kabels mit Stecker zur Verfügung. Der Hersteller Zens hat nun zwei solcher Produkte vorgestellt, die speziell für Apple-Geräte und Qi2-kompatible Smartphones entwickelt wurden.

Zwei Modelle mit unterschiedlichen Funktionen

Das Charging Cable USB-C-C Pro 3 kostet knapp 100 Euro und unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 140 Watt. In der Mitte des Kabels befinden sich zwei Ladeflächen: eine für die Apple Watch (oder AirPods mit drahtloser Ladefunktion) und eine für MagSafe-iPhones oder Qi2-fähige Android-Smartphones. Das Besondere an diesem Modell: An beiden Enden des Kabels befindet sich ein USB-C-Stecker. Ein Stecker wird mit dem Ladegerät oder einer anderen Stromquelle wie einem Notebook verbunden, während der andere für weitere USB-C-Geräte wie Kopfhörer, Handys oder sonstige Geräte frei bleibt, um diese zu laden.

Das zweite Modell, das Charging Cable USB-C-C Pro 2, ist eine vereinfachte Version zum Preis von knapp 50 Euro. Hier ist nur ein Qi2-Lader mit MagSafe-Kompatibilität verbaut, der ebenfalls an beiden Seiten über ein USB-C-Kabel verfügt. Beide Produkte können aktuell vorbestellt werden und kommen im Oktober heraus.

Marktvergleich: Bisher kaum Alternativen

Bislang bot nur die Firma Nomad mit ihrem Universal Cable einen vergleichbaren Durchleitungslader an. Dieses Kabel verfügt jedoch nur über einen Apple-Watch-Ladepuck und eignet sich daher ausschließlich für Apples Computeruhren sowie AirPods mit drahtloser Ladefunktion.

Mit dem integrierten Qi2-Lader spricht Zens nun eine deutlich größere Zielgruppe an. Die Ladeflächen sind aus Aluminium gefertigt. Der Qi2-Lader unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 15 Watt, während der Apple-Watch-Ladepuck für den Fast-Charging-Modus der Computeruhr ausgelegt ist.

